Cómo se gestó la carta de los "intelectuales" aliados a Cristina Fernández de Kirchner

En los últimos días las consabidas diferencias al interior del Frente de Todos ha dado nuevos capítulos de su novela epistolar. Conforme a lo que ya hemos visto, intelectuales, artistas y periodistas encolumnados tras la figura "moderada" de Alberto Fernández convocaron a la unidad como estrategia para "para evitar el retorno del neoliberalismo a la Argentina y la región" a través de una carta. Otro sector del frente oficialista alineado con Cristina Kirchner respondió con otra misiva titulada "Unidad en el campo popular: moderación o pueblo" con duras críticas exponiendo que esa unidad es abstracta y carece de identidad.

Los firmantes de la carta publicada el lunes expusieron extensos argumentos acerca de la debilidad del Gobierno nacional y se despegaron de sus políticas. En MDZ Radio dialogamos con Andrés Asiain, economista y director de CESO (Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz) y uno de los firmantes.

"Me parece que es una reacción a otra carta que planteaba una unidad en abstracto. Una especie de rejunte para no perder mayorías electorales, pero que no se configuran en una identidad política y en una orientación de las políticas públicas", expuso Asiain.

Además "en las actuales circunstancias es una unidad que ni siquiera es suficiente para una conquista electoral porque si las políticas públicas siguen sin mejorar la calidad de vida de la mayoría de los argentinos, esa unidad no se traducirá entonces en votos ni apoyo popular".

El economista apuntó duramente contra Alberto Fernández y señaló que "el error de concepción de la política económica del actual Gobierno es que postergó una agenda propia a la idea de que la economía se iba a relanzar por la renegociación de la deuda dejada por (Mauricio) Macri".

A pesar de que fácilmente se podrían asociar los firmantes de "Moderación o Pueblo" con el nombre de Cristina Kirchner o el sector más duro del kirchnerismo, el director de CESO estableció otra diferencia. "Más identificados con una línea histórica del campo nacional y popular y no con la visión otro sector del peronismo partido del orden y defensor del statu quo".

Actualmente con la fractura cada vez más expuesta entre Cristina Kirchner y Alberto, Asiain señala que "para él no es una cuestión de nombres propios". "Si Alberto Fernández hubiera gestionado en favor de la mayoría con más claridad en la orientación de las políticas, me pondría el título de albertista. Es cuestión de ver que después de dos años y luego del acuerdo con el FMI es una gestión que no pareciera tener un rumbo claro de adónde va".

El economista y colaborador de Página 12, Andrés Asiain destacó que estas cartas fueron gestadas para funcionar como "un despertador". Desde su punto de vista, la gente no dirime su voto por la palabra de un grupo de intelectuales sino "por cómo vive la vida". Entonces "hace falta escribir cartas o gritarse para que se despierte el Gobierno y encare el rumbo de una política económica que mejore la vida de la mayoría. Si permanecemos callados y mandan mensajes secretos de Telegram para que nadie se entere, eso es grave".

