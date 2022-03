Insoportables, estos signos no logran llevarse bien con nadie

El horóscopo nos permite saber muchas cosas de las personas por su signo. Una característica clave es la capacidad de llevarse bien con los demás.

Ya sea por su mal humor, por tener "mecha corta" o por su poca paciencia, hay personas que no caen bien. Todos conocemos a alguien así, una de esas personas que no se llevan bien con casi nadie. Suelen estar solos y si van acompañados es por miembros de su círculo más íntimo ya que a la mayoría no le caen muy bien. Estos son los tres signos del zodiaco que se destacan por ser odiados.

Géminis: Las personas de este signo no suelen caer bien debido a que son muy individualistas, no les gusta trabajar en equipo, lo que hace que no caigan bien entre sus compañeros. Su manera de relacionarse es, cuanto menos, particular. Hay que entenderlos bien para tener una amistad con ellos, ni hablar de entablar una relación amorosa.

Sagitario: Los nacidos bajo este signo son muy directos y eso hace que a veces caigan mal, sobre todo con quienes se toman todo en forma literal. No dimensionan el impacto de sus comentarios, entonces quienes son sensibles puede sentirse dolidos por algo que un sagitario considera insignificante. Por más que no quieran, suelen causar incomodidad entre sus compañeros y amigos. Incluso en la pareja puede surgir este problema.

Virgo: Los virgo suelen ser muy odiados por su rápida capacidad para juzgar. Tienden a señalar a todo el mundo hasta por las cosas más pequeñas, generando así un ambiente incomodo cerca de ellos. También dicen lo que sienten sin filtros y, aunque eso a veces es bueno, siempre hay que tener en cuenta el contexto donde se dicen las cosas para saber si es apropiado hablar o no. Las personas de este signo no suelen tener esa delicadeza y eso tiene consecuencias.