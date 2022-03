Sopa de famosos: esperaban a Miley y apareció MiIlei

A horas del que comience el esperado Lollapalooza 2022 los artistas ya se encuentran en el país. Las redes sociales explotaron el miércoles con fotos de los famosos en el aeropuerto. Fans de The Strokes le entregaron regalos autóctonos de nuestro país como un Mantecol y camisetas de la Selección de fútbol a Julián Casablancas, vocalista de la banda y fanático del fútbol. Entre las camisetas, se destacaron las de Sergio “Kün” Aguero y Lionel Messi.

Julian Casablancas ni salió del aeropuerto y los argentinos ya le pusieron un Mantecol en la mano #TheStrokes pic.twitter.com/4uzLQw3BNi — Pogopedia (@Pogopedia) March 17, 2022

JULIAN CASABLANCAS MÁS ARGENTINO QUE EL CHAMUYO Y LA GUITARREADA TE AMOOOOOOOOO pic.twitter.com/I3XaoHc87X — leni (@wrightista) March 17, 2022

No es la primera vez que la banda estadounidense viene al evento musical, ya en el 2017 los músicos de The Strokes tocaron en lo que fue -según Nikolai Fraiture, bajista de la banda- el recital más grande que dieron, con más de 90.000 espectadores.

En esta ocasión la banda neoyorkina se hospeda en el hotel Four Seasons, a un paso de la 9 de Julio. El hotel estaba repleto de fans esperando que alguno de los músicos saliera a saludar y , durante la espera, un político argentino sorprendió a todos con su presencia. Fue, ni más ni menos que Javier Milei, el rockstar de la política, quien apareció en el hotel y se mostró sorprendido con la cantidad de personas. Al parecer, no sabía que los miembros de The Strokes se hospedan allí.

Este particular encuentro generó una catarata de memes en las redes ya que muchos tomaron el parecido entre los nombres Milei y Miley, quien tendrá su show en el Lollapalooza el viernes 18.

?MILEI CONFIRMADO PARA EL LOLLAPALOOZA VA EN REEMPLAZO DE THE STROKES EL DIA SABADO 19 A LAS 22HRS? pic.twitter.com/R1YKu7CCIL — SaiuD83DuDEAD (@Daiana_micael1) March 17, 2022

capaz que se confundieron y trajeron a la miley equivocada pic.twitter.com/M0c6U6bqhx — kuria (@selflessblur) March 17, 2022

Miley Cyrus también conmocionó a todos con su llegada, pero -a diferencia de The Strokes- ella se hospeda en el Faena y sí salió al encuentro con sus fans. Mientras tanto, su hermana mayor, Brandi, posteó fotos en sus redes paseando por Palermo y tomándose un café. Brandi, quien es Dj, fue convocada al Lollapalooza luego de que se comunicara que el español C Tangana no formaría parte del evento por motivos técnicos.