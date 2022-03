La opción que es tendencia para viajar de forma "gasolera"

Las consecuencias de la crisis económica en Argentina son numerosas y la incertidumbre genera enormes desafíos para quienes vieron una disminución de su poder adquisitivo. A partir de esa realidad que abarca a gran parte de la sociedad surgen alternativas para contrarrestar los efectos de la pandemia a nivel económico y algunas de ellas incluso tienen un trasfondo ambiental que impacta de forma directa en las actividades cotidianas. Frente a esto, el carpooling toma relevancia y se transforma en una opción para quienes quieren viajar.

Un usuario en redes sociales compartió un pedido para compartir viaje hasta Buenos Aires ya que no podía afrontar el costo del pasaje. El hombre expuso que el motivo era visitar a su padre que se encuentra grave de salud y decenas de usuarios compartieron alternativas para que pudiera viajar. Una de las propuestas fue "carpoolear", un término desconocido para muchos que abre opciones para quienes necesitan compartir los gastos de un viaje o simplemente ven una alternativa para reducir el consumo y las emisiones provocadas por los vehículos.

Compartir el auto implica un beneficio económico para los viajeros, cuando se finaliza un viaje se calcula el costo de combustible y peajes y se divide por la cantidad de ocupantes del vehículo. Mientras mayor sea el número de ocupantes menor será el costo del viaje y como consecuencia se vuelve más accesible.

Consulta, alguien de Mendoza suele viajar a Caba en su vehículo con lugar para uno más? Quiero ir a ver a mi viejo pero la realidad es que hoy día no puedo sacar un pasaje.

Gracias. — Max (@maxxxz70) March 9, 2022

Compartir un viaje en auto con desconocidos puede ser riesgoso debido a la situación actual de inseguridad, sin embargo, quienes habitualmente usan la plataforma destacan que es una opción para reforzar los lazos sociales y potenciar cambios culturales, "al compartir una travesía, personas que muchas veces no se conocían entre sí, generan un vínculo y contactos a través de las charlas que surgen".

El carpooling se practica desde hace alrededor del mundo y Argentina no es la excepción, otro de los beneficios que mencionan los usuarios es el impacto ambiental positivo que tiene la disminución de vehículos circulantes que provoca una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de combustibles fósiles (recursos no renovables), el smog y la contaminación sonora que provocan los vehículos.

"En 2015, cuando vivía en Buenos Aires hice Carpool. Era bastante común ingresar a los grupos de Facebook y buscar personas que hicieran largos tramos para abaratar costos. En una oportunidad viaje desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Rosario. Recuerdo que me subí a un tren en la madrugada para encontrarme en provincia con una mujer (la conductora) y un hombre más que viajaría con nosotros. Diluviaba, estaba oscuro y yo estaba sola esperando viajar con dos desconocidos, algo que hoy no haría ni loca", destacó Julieta (35).

"Por suerte el viaje no tuvo complicaciones, llegamos bien pero sigo pensando en el riesgo al que me expuse. El regreso desde Rosario también fue con carpool, el auto en el que volví se rompió y quedamos varados en el medio de la ruta, nuevamente me expuse innecesariamente. Hoy no lo haría, hoy siento que estamos mucho más desprotegidos y confío menos en las personas", agregó.

Cinthya es una psicóloga mendocina que vive desde hace años en Buenos Aires y viaja a Mendoza una vez al mes a través de la app de uso gratuito llamada "Carpoolear". "Es una opción económica que empezamos a utilizar hace 5 años con otra amiga oriunda de mi provincia. Había conocido esta opción durante un viaje a Perú y me parece que brinda posibilidades para quienes vivimos lejos de nuestra familia y no podemos afrontar los costos de los pasajes", dijo.