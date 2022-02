Sin pase sanitario ni burbujas: cuáles son los cambios clave en el protocolo escolar

"Podemos volver a hablar de la escuela que conocíamos", expresó en conferencia de prensa la ministra de Educación, Soledad Acuña. Lo hizo luego de que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anunciara que la información epidemiológica les permitió modificar algunos aspectos clave de los protocolos escolares.

La conferencia de prensa en la que Rodríguez Larreta reiteró que "ninguna escuela va a exigir el pase sanitario" se realizó en la Escuela Primaria N°11 D.E 1 Polo Educativo "María Elena Walsh" del barrio 31 en Retiro.

Para tomar la decisión de levantar protocolos de las escuelas los especialistas no sólo tuvieron en cuenta datos relacionados específicamente con la pandemia de coronavirus como cantidad de nuevos casos, ocupación de UTI, factor R o porcentaje de población con una, dos o incluso tres dosis de la vacuna contra coronavirus sino también datos complementarios como el impacto que luego de dos años la pandemia tuvo en la sociedad y, particularmente en niños, niñas y adolescentes

[AHORA] @horaciorlarreta y parte del equipo detallan las nuevas medidas de la Ciudad de cara al comienzo del ciclo lectivo 2022. https://t.co/uT8jv5CvmP — Buenos Aires Ciudad uD83DuDE4EuD83CuDFFB?????uD83DuDE4DuD83CuDFFB??? (@gcba) February 7, 2022

"Queremos devolver a los chicos el espacio que transitaron", dijo Acuña y recordó que cuando en 2021 desde el Gobierno de la Ciudad trabajaron por mantener la presencialidad sabían que "abrir las escuelas no alcanzaba sino que era sólo el principio". Hizo referencia a un aspecto clave que fue cuestionado desde diversos sectores, entre otros la organización espontánea de Padres Organizados. las "medidas absurdas" que según explicitó la ministra de Educación "excluyeron los niños de sus espacios de trabajo y desarrollo".

Acuña se refirió a esto como una "pandemia silenciosa en la salud mental" que tuvo un impacto muy fuerte en niños, niñas y adolescentes que "quedaron aislados de sus amigos, afuera de las escuelas y los cargamos de una mochila que no les correspondía diciéndoles que podían contagiar a otros". La ministra expresó que a causa de esa otra pandemia, más ligada a lo emocional, aumentaron los trastornos de ansiedad, alimentación, sueño y miedo al futuro. En ese contexto, señaló, "Hay que devolver la normalidad en la escuela".

Algunos de los aspectos clave que puntualizó la ministra fueron:

Los chicos van a poder entrar con sus hermanos y compañeros

No les van a tomar la temperatura

Van a tener recreos compartidos

A partir de ahora sólo se aísla por test de antígenos o PCR positivo

"Vamos a eliminar la palabra protocolo de las escuelas", declaró y explicó: "No hay más protocolos, no hay más palabras raras no hay burbujas, volvemos a compartir con todos los chicos".

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta brindó detalles de las nuevas medidas que rigen en el ámbito escolar de CABA.

Ninguna escuela va a exigir el pase sanitario. Ampliamos los centros de vacunación para que cada familia, junto a su médico pediatra, decida con libertad en qué momento vacunar a sus hijos Vamos a eliminar el sistema de burbujas. Hasta diciembre, cada aula funcionaba como una burbuja que no tenía contacto con las demás. Ahora eso vuelve a la normalidad y todos los espacios de interacción de los chicos van a ser libres. Al eliminar las burbujas, también se elimina el aislamiento por contacto estrecho. Antes, frente a un caso positivo, toda la burbuja quedaba sin ir a la escuela. Ahora, frente a un caso positivo, se tiene que aislar el chico o el adulto que dio positivo y dar aviso a las familias para que, junto con el personal de la escuela, puedan estar atentos a si alguno de los otros chicos presenta síntomas, pero nadie va a perder días de clases. Algunas medidas del protocolo general de las escuelas se van a transformar en recomendaciones y otras directamente se eliminan, como la demarcación del sentido de circulación, el ingreso escalonado o los turnos en el comedor.

Asimismo, puso énfasis en la importancia de que las familias cumplan con el calendario nacional de vacunación y apliquen a los niños las vacunas que correspondan según su edad.