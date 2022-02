Dio positivo de covid 78 veces y lleva 14 meses aislado

Muzaffer Kayasan es un hombre turco que ha dado positivo de covid 78 veces. Debido a este resultado de pruebas de covid consecutivas, permanece aislado en su casa o en internaciones hospitalarias desde hace 14 meses. Kayasan tiene leucemia y ha pedido ayuda a las autoridades por esta situación que atraviesa, según informó la telecadena local turca A Haber.

"No puedo abrazar a mi familia, no puedo hablar con nadie. No queda nada de mi vida social, de mi vida familiar. El covid-19 ha acabado con mi modo de vida", declaró apenado Muzaffer, quien se contagió en noviembre de 2020.

Kayasan tiene 56 años, vive en Estambul y trabaja en una empresa privada. "Doy positivo constantemente. Cuando preguntamos a los científicos y a los médicos, nos dicen que mi sistema inmunitario está debilitado, porque tengo leucemia, y me mantienen vivo durante catorce meses con los medicamentos que me recetan. Es un proceso muy difícil", expresó Muzaffer. Debido a su enfermedad diagnosticada hace cuatro años, recibió un trasplante de médula ósea que ha dado un buen resultado hace tres años. Luego de eso, se contagió de covid.

"Doy positivo constantemente", dice Muzaffer

Durante un tiempo recibió tratamiento en el hospital a causa de la dificultad para respirar y para caminar, además de la pérdida de la visión y del apetito. Volvió a su casa con el deseo de una recuperación total, pero desde entonces ha estado 9 meses en el hospital y 5 en su casa, aislado. Muzaffer siempre dio positivo a las pruebas de covid, a pesar de que no tiene síntomas. Especialistas explicaron al respecto que los restos de la enfermedad continúan en su cuerpo.

"En los meses que pasé en el hospital, vinieron muchos pacientes de leucemia como yo. Fui testigo de muertes, incluso de jóvenes. Una persona que no está vacunada es para mí una persona que daña a la sociedad, a sí mismo y a su familia", declaró Kayasan, quien aún no puede vacunarse contra el covid. Haciendo alusión a quienes no se han inmunizado, el hombre afirmó: "No tenés derecho a matar a otros. Esto es inmoral, deshonesto".

No puede ver a su nieto hace 14 meses, solo se comunica a través de un cristal o por videollamada

Ya sea en el hospital o en su casa, Muzaffer cumple con todo lo que le dice el equipo médico e intenta mantenerse bien en materia de salud y de ánimo: "Tomo puntualmente los medicamentos que me da el hospital. Tengo una cinta de correr en casa, hago mis deportes, trato de mantener la moral alta en la puerta con mis visitas".

Muzaffer es visitado por su esposa y su hijo, quienes han dado negativo a las pruebas de covid. Sin embargo, Kayasan sufre porque estos encuentros son esporádicos y porque no puede ver en persona a su nieto, con quien se comunica a través de un cristal protector o por videollamada. Esa es la razón del mayor drama de este hombre, quien dijo: "No tengo ningún problema aquí aparte de no poder tocar a mis seres queridos. Es muy difícil”. Muzaffer agregó al respecto: “No pude tocar a mi nieto de dos meses todavía, y esto me entristece mucho".