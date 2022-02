nooo Suba de nafta y reaccionan los usuarios: "¡Es una vergüenza, aumenta todo!"

Luego de que el día de ayer se confirmará el aumento de la nafta en un 9%, MDZ buscó la opinión popular y se encontró con opiniones muy resonantes.

El día de ayer YPF lanzó un comunicado oficial en el que comentaba que "con el fin de sostener su plan de crecimiento para 2022 en un contexto de prudencia financiera realizará a partir del miércoles 02 de febrero a las 0 hs. un aumento de precios de surtidor del 9% promedio país", esto debido a que el último aumento de la nafta había sido en mayo del 2021.

El incremento incluye un incremento de 2 puntos porcentuales más en los productos premium (YPF Infinia), precisaron fuentes de la empresa. Es por esto que ahora el combustible pasa a valer: la nafta súper $99; para la nafta premium $116.90; el gasoil $84.90 y el gasoil premium $99,90 como valor de referencia para la Ciudad de Buenos Aires. Sobre este tema, uno de los usuarios consultados nos comentó "Tenemos que seguir trabajando, otra no queda, esperemos que no aumenten más, que ahora nos dejen respirar un poco". Luego, el mismo usuario, taxista, nos comentó que complementa con gas y nafta, porque "si tuviera que andar solamente a nafta creo que trabajaría para la nafta nada más". Otro de los usuarios consultados confirmó "es una vergüenza porque sigue aumentando que habían dicho que no iba a aumentar y los sueldos siguen igual, la gente se queja, cada vez peor".

También se recalcó el hecho de que una subida en la nafta significa un aumento a la mercadería y a todo lo que es referente a la canasta familiar, debido a que la nafta marca las subidas en los precios.

También es importante el contexto internacional, en el que la Argentina se encuentra cómoda, donde hay un escenario de aumento global del precio del petróleo. La suba de los combustibles en Brasil fue del 74% en 2021, en Estados Unidos el incremento anual es del 40% y en el vecino Chile no dejó de crecer durante 35 semanas seguidas hasta un valor del 20% considerado en dólares. Sobre esto nos comentó uno de los consultados, que aclaró "creo que en todo el continente aumentó" contando que en Estados Unidos aumentó un 7%, que en Brasil "ni hablar" y que en Chile también aumentó y bastante también y que por esto "era esperado que acá ya iba a aumentar".

Por otro lado, otro de los consultados, también taxista, se mostró aliviado, gracias a que en marzo está planeado un aumento para este gremio, por lo tanto "se tiene que sufrir este mes nada más con el aumento y ya el mes que viene equiparamos un poco el aumento".

De la misma manera se destacó como el acuerdo con el FMI puede influir en el día a día de los argentinos y sus gastos, como bien resalto uno de los usuarios: "Igual se vienen varios aumentos en el año, dijeron que no iba a aumentar nada, pero con el pacto con el Fondo Monetario si o si va a haber un problema grande porque van a tener que aumentar la tarifa, los combustibles y todo lo demás.