Julieta Lonigro, de Guaymallén: "Yo iré como sea al Teatro Griego"

El 4 de diciembre de 2021 Julieta Lonigro era coronada Reina de la Vendimia de Guaymallén 2022, tras la realización de la fiesta “Historia de Mujer y Cepa”, la primera Vendimia ‘no oficial’ de ese departamento, luego de que el municipio eliminara la elección de la reina.

La joven, de 23 años, estudia Enología y sueña con poder acercar la fiesta a la realidad de los cosechadores y hacedores vitivinícolas. Además, está decidida a hacer todo lo posible para ser reconocida por las autoridades provinciales, aunque siempre desde el respeto.

Ya no importa hablar de su altura, el color de ojos o cuál es su hobby, porque Julieta pone su impronta enfocándose en su proyecto para este año, y en demostrar que el rol de la reina es trascendente aún para el pueblo.

"Estuve en la fiesta de la Vendimia de Guaymallén que se realizó en la Rotonda de Salcedo el sábado 12 de febrero. También asistí el día siguiente, al Festival del Camote", cuenta la joven a MDZ.

"Junto con la Virreina nos sentimos absolutamente agradecidas con los bailarines y actores que participaron, porque nos apoyan muchísimo. Fue un espectáculo muy lindo el que organizó Guaymallén, lo disfruté mucho. Bailaron y actuaron muy bien. Y quiero decirte que asistí además por el pueblo, porque el pueblo pedía por las redes sociales que la reina estuviera", explica Julieta.

"Cuando ingresé a la Rotonda de Salcedo la gente me paraba, me pedía fotos. Grandes y niños me alentaban, fue un momento hermoso. Me daban palabras de aliento, y me decía que ojalá logremos la autorización para participar en el Frank Romero Day. Desde la Municipalidad se acercaron algunos representantes para decirnos que no podíamos subir al escenario, y tampoco nos pasarnos de la raya... cosa que cumplimos. Nunca tuve pensado confrontar ni hacer algo que cause conflicto. Por supuesto que un dejo de tristeza sentí, al no poder sentir el apoyo del intendente pero igual el calor de la gente es lo que me llevo en el corazón", aseguró.

"De hecho, quiero agradecer profundamente a los dirigentes del PRO que se tomaron el tiempo para redactar esa carta abierta al intendente de Guaymallén apoyándome en esta situación que estoy viviendo", continuó Julieta.

- ¿Cómo se dio la oportunidad de presentarte para reina justo cuando se eliminó la figura en Guaymallén?

- Todo arrancó en 2018, cuando empecé a estudiar Enología. En ese momento me presenté a candidata por el distrito Las Cañas y salí electa. Pude presenciar la última Vendimia que hizo el departamento. Y vi cómo no le daban importancia a la Reina, mucho menos a la Virreina y a las distritales. Cuando me enteré que iban a eliminar la figura me puse a investigar y me enteré que la Comisión de Reina de Guaymallén iba a hacer la elección, así que me anoté. Me pareció un buen momento para cambiar las cosas, tanto lo que tiene que ver con la Reina como la poca bolilla que se les da a los cosechadores y a los enólogos en la fiesta.

Julieta, en una producción fotográfica. Foto: archivo personal.

- ¿Hubo elección o te proclamaron reina del distrito?

- Las reinas de mandato cumplido de Guaymallén nos dieron muchas capacitaciones y después fuimos evaluadas por un jurado, además de que cada una presentó un proyecto. Luego se sacó un promedio y la que mejor puntaje tuvo empezó eligiendo el distrito que quería representar, por la razón que fuera. Yo elegí Corralitos porque es donde hay más cosechadores y tiene que ver con mi proyecto.

- ¿En qué consiste?

- Se llama C.A.L.E: Cosechadores Aprendiendo a Leer y Escribir. Está pensado para quienes tienen más de 15 años y no saben hacerlo. De más está decir lo importante que es la alfabetización en los trabajadores de la viña, por ejemplo, para que sepan lo que dicen los contratos de trabajo que firman. Las limitaciones a la lectura o a la escritura los afectan muchísimo. Básicamente con mi proyecto quiero ayudar a mejorar la calidad de vida.

- ¿Cómo va tu carrera de Enología?

- Estoy por rendir una materia para pasar a 3° año. Ahora tengo que rendir varias y no quiero dejar pasar las mesas, no quiero atrasarme.

La joven quiere estar en el Frank Romero Day.

- Recientemente publicaste un video dirigido al Gobernador Rodolfo Suárez pidiéndole que te permita participar de los eventos del calendario vendimial. ¿Obtuviste alguna respuesta?

- Respuestas directas no tuve, pero sí indirectas. Hubo concejales radicales, de Las Heras y de San Rafael, que lo vieron y me escribieron para manifestarme su apoyo. También muchas reinas compartieron el video, pero no tuve ninguna respuesta del Gobernador ni de ningún integrante del Gobierno Provincial.

- Has asistido a varias Vendimias Departamentales, ¿te invitaron a todas?

- No, a todas no. A Junín no me invitaron, tampoco a San Martín, aunque Nazarena (Nicosia, Reina de la Vendimia de ese departamento 2022), me respondió mi mensaje felicitándola y me dijo que me quería ayudar. Estuve en Santa Rosa, en La Paz y en Malargüe, en donde el intendente (Jun Manuel Ojeda) se reunió con nosotras cuando fuimos. Y las reinas estuvieron con nosotras -conmigo y la Virreina de Guaymallén-, aunque les habían indicado que no estuvieran. A Las Heras y a Rivadavia tampoco me invitaron. A Maipú, sí.

- Más allá de los municipios, las reinas departamentales 2022 que ya han sido elegidas, ¿te han mostrado apoyo?

- Sí, ellas mismas han compartido mi video y las fotos que he subido recordando que la Reina es del Pueblo. Todas se han mostrado muy amables conmigo. La Reina Nacional 2020/21 (Mayra Tous) y la Virreina (Eugenia Serrano), sólo me han saludado cuando las veo, pero en ningún momento me han manifestado apoyo. Me puso triste eso, yo sé que tienen que cuidar la investidura, pero me duele.

-¿Tienen pensado hacer algo si finalmente no se te permite participar de los eventos vendimiales?

- Sí, se está evaluando. Yo iré como sea al Teatro Griego, aunque sea como una vecina más, pero no voy a faltarle el respeto a nadie. También está la posibilidad de que vaya en un carro, pero a esto lo estamos evaluando.