Usuarios reportan caída de Twitter

"Algo salió mal, pero no te preocupes, no es tu culpa. Vamos a intentarlo de nuevo", dice un cartel cuando los usuarios intentan entrar a sus cuentas de Twitter. La red social del pajarito, a la que los usuarios de los productos Meta -Facebook, Instagram y WhatsApp- acuden cuando estas tienen problemas para burlarse de las fallas en el universo de Mark Zuckerberg o para chequear que no son sus dispositivos sino una falla global, es la que está en el ojo de la tormenta este miércoles.

Según el sitio Downdetector, los problemas comenzaron apenas pasado el mediodía. Enseguida hubo una notable escalada de casos. En Argentina ya hay miles de usuarios reportando fallas, el epicentro de las denuncias son las grandes ciudades.

Según informa Downdetector, miles de usuarios en todo el mundo llegaron al sitio para reportar problemas en la Twitter. La Costa Oeste de Estados Unidos, Inglaterra, India y Japón son otros países en los que la caída de Twitter generó reclamos de los usuarios.