En medio del conflicto por la cocaína adulterada, un intendente lanzó su ciclo de TV

A días de la tragedia de la cocaína adulterada y mientras el problema del narcotráfico y el narcomenudeo sigue candente, el intendente de Tres de Febrero -donde se encuentra Puerta 8, el barrio marginal donde se vendió la droga que mató a por lo menos a 24 personas- anunció el estreno de su ciclo de TV. Con formación en historia y periodismo, Diego Valenzuela estará al frente de Conurbano, tierra de oportunidades, un programa que se emitirá por Canal 26 los sábados a la noche.

El ciclo en el que Valenzuela retomará su rol como entrevistador se presenta como un espacio que pretende "mostrar historias positivas y personajes valiosos que nacieron y crecieron en la región más populosa de la provincia de Buenos Aires y del país". Para el intendente de Tres de Febrero, el partido bonaerense que fue sede de allanamientos por la tragedia de la cocaína adulterada, ponerse al frente de un programa de entrevistas no implica dar un paso al costado en su carrera política. "Mi prioridad es Tres de Febrero pero, en los momentos libres que me permite este rol tan desafiante que es ser intendente, me propuse poner de relieve a personas que consiguen grandes logros con esfuerzo y dedicación", dice quien asumió la intendencia en 2015 y fue reelecto en 2019. "Quiero iluminar con los recursos que da la tele a las enormes y mayoritarias historias pujantes que suceden en los barrios y que nos pasan cerca todos los días”, detalló.

Valenzuela, periodista e historiador, protagoniza el ciclo Conurbano, tierra de oportunidades que se estrena este sábado en Canal 26

Antes de ser intendente, Valenzuela pasó por Canal 13, TN, TV Pública, Canal 9, Encuentro, radio Continental, radio Del Plata, Perfil, La Nación, entre otros medios. Esta vez, en Canal 26, será anfitrión en un living por el que pasarán artistas, deportistas, emprendedores y referentes barriales. "Todos con una historia de lucha y superación, con algo para decir, con experiencias de empuje y sacrificio desde la cuna de identidad que son los barrios”, adelanta entusiasmado por ser parte de un proyecto que junta personalidades tan variadas como Eduardo Sacheri y Topa.

También personajes como Antonella Fernández -de Morón-, Matías Dragún -de Caseros y apasionado emprendedor gastronómico- o Ringo Franco -un boxeador de San Francisco Solano- serán invitados a compartir sus vivencias. Según Valenzuela, uno de los ideales que lo mueve es acabar con la mirada prejuiciosa que muchos tienen de esta zona de Buenos Aires donde viven más de 10 millones de personas. "Me resisto a pensar en el Conurbano como una tierra en la que sucede todo lo malo", señaló el intendente del distrito que hace días está en el ojo de la tormenta no sólo por los casos de narcomenudeo y los allanamientos para seguir la línea del narcotráfico en Argentina sino también por casos de seguridad que tomaron notoriedad a nivel nacional.

"En el Conurbano abundan personas con garra y empuje, con unas ganas de progresar increíbles, que todos los días se ponen en marcha para estar más cerca de ese logro que soñaron toda su vida”, remata Valenzuela a días de la emisión del primer programa del ciclo que será este sábado.