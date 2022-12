Para la UCA, la pobreza en la Argentina podría bajar recién en 2035

La pobreza es uno de los principales problemas que atraviesan a la Argentina desde hace décadas. Previo a la recuperación democrática de 1983, ya empezaba a ser un problema para el Proceso de Reorganización Institucional. Hoy, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), esta problemática alcanza a más del 43% de la población argentina.

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, declaró que "haciendo las cosas bien, Argentina recién podría bajar la pobreza al 20% en 2035". En el mismo diálogo con MDZ, reflexionó sobre las posibilidades de cambiar esta situación del país.

En Argentina, la pobreza alcanzó el 43,1% según el informe de la UCA.

El 43,1% de la población argentina es pobre, según el último informe del ODSA-UCA. "A nivel real significa 17 millones de personas a las que, en mayor o en menor medida, sus ingresos no le permiten cubrir necesidades de funcionamiento social básico", comienza explicando Salvia sobre estos números dramáticos que arrojó su último estudio y lamentó que "una parte de ellos, ni siquiera puede cubrir la canasta básica alimentaria".

Ahora, el tema principal es si esta situación puede tener un cambio, si pudiera modificarse de cara a una nueva realidad menos gris en cuanto a la pobreza. Según Salvia, esto "depende, no del esfuerzo que esa población haga, porque el esfuerzo que hacen es mucho, sino en qué medida, las coordenadas que ponga la política pública en materia económica y en materia social, permita a la gente progresar a través de su propio trabajo".

"Antes de la crisis del 2001-2002, ya estábamos hablando de 25-30% de pobreza y eso ya también significaba, en ese contexto, unas nueve millones de personas. Luego pasamos a un buen momento, que fue la primera década del siglo XXI, de recuperación de parte del terreno perdido con la crisis, pero no mucho más, llegamos a los mismos 30% que teníamos antes de la crisis, en el mejor momento de la etapa menemista", detalló Salvia sobre las últimas décadas.

La pobreza, se ve acompañada de una gran crisis habitacional y acceso a los servicios que se sufre en todo el país.

De cara al futuro, da a entender que no hay recetas mágicas ni mesías que vengan a solucionar la pobreza argentina de un año para otro: "sólo para que baje la pobreza se requiere la estabilización macroeconómica, que baje la inflación y al mismo tiempo haya crecimiento y demanda de empleo. Ese escenario, con una tasa de crecimiento del tres o 4% anual, pero bajando la inflación, produce un shock de caída de la pobreza de aproximadamente entre diez y quince puntos, por lo cual la pobreza estaría rondando el 30%, bajando la inflación con una tasa de crecimiento como la actual".

Una vez alcanzado ese piso, el gobierno de turno se enfrentaría a un nuevo problema: bajar el piso histórico. "Lo que falta no es que haya una emergencia de nuevos empleos que incorpore, a los sectores formales, a los que han quedado afuera, sino lo que empezás a necesitar son pequeña y mediana empresa que se multiplique, una economía social que cree más empleo con buenos salarios para que haya una caída a la pobreza", detalla Salvia y agrega que "si bien, ese panorama, te produciría un 30% de pobreza, por el shock de caída de la inflación, llegarías a ese piso y recién pasarías a tener 20% de pobreza en el año, aproximadamente 2035, es decir, dentro de diez años próximos. Por lo tanto, en el mejor de los escenarios, la Argentina va a tener niveles de pobreza de, al menos, un cuarto de la población por mucho tiempo, si es que hacen las cosas bien, sino todo tenderá a empeorar".

La Argentina post-pandemia

"De la pandemia salimos peores", marca tajantemente Salvia, que publicó "La sociedad argentina en la pospandemia", junto a Santiago Poy y Jésica Lorena Pla. "Es muy claro, muy evidente, pero, eventualmente y con datos estadísticos, muestra que efectivamente hay una mayor mercado de trabajo mucho más precarizado", explicó el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.

También agregó, sobre la realidad de algunas estadísticas oficiales, que "por mucho que haya menos tasa de desempleo, según anunció recientemente el INDEC, que es mas baja que hace un año o que la de hace dos años, sin embargo, el nivel de empleo que hay hoy es más precario, tiene remuneraciones más bajas y hay más desigualdad al interior del mundo del trabajo que el que había antes".

La crisis en Argentina no es algo a lo que se pueda hacer oídos sordos. 17 millones de personas claman por condiciones de vida mas justas, salarios dignos y mayores oportunidades. Los planes sociales como parche, ya no funcionan y no hacen más que empeorar la crisis, según explican muchos economistas. Salvia, en este contexto, invitó a tener un fin de año en el que "hemos ganado un Mundial y, más que eso, no tenemos mucho que festejar, no hay muchas otras cosas. Más bien espera un momento de reflexión, de meditación y de debate democrático para la construcción de una Argentina distinta".