Así retiraron a uno de los hinchas que se arrojó desde un puente

Uno de los hinchas que se arrojó desde un puente y provocó el final de la caravana de los jugadores de la Selección argentina hacia el Obelisco fue retirado en ambulancia del lugar. Lo insólito es que se retiró cantando mientras lo trasladaban en camilla y con la cabeza vendada.

La fiesta multitudinaria por la obtención del Mundial de Qatar 2022 derivó en un sobrevuelo en helicóptero de los jugadores por la zona del Obelisco luego de que los festejos se tornaran demasiado peligrosos.

Las imágenes son apenas un anticipo de lo que probablemente podría haber ocurrido en un contexto signado por la anarquía y la falta de un esquema de contención policial a la medida de las circunstancias.

Un video captado por uno de los miles de ciudadanos que se movilizaron hoy para saludar a los campeones del mundo muestra el momento en el que dos hinchas se arrojan sobre el micro descapotado desde arriba de un puente sobre la Autopista Ricchieri, a la altura de La Matanza. Uno de ellos acierta y cae sobre Lautaro Martínez, mientras que el otro falla, rebota en el ómnibus y cae sobre el asfalto desde una altura cercana a los 5 metros ante la atónita mirada de la multitud.

Luego se viralizó un video en el que se ve al hincha que se arrojó del puente y pasó de largo siendo retirado en ambulancia. El hincha se retira cantando, con la cabeza y un brazo vendados. "Prioridades", bromeó quien compartió el video. Hasta el momento se desconoce la gravedad de las heridas del joven, quien fue trasladado al hospital.

Tras el cambio de rumbo, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, se lamentó porque la Selección de fútbol no pudo saludar a los hinchas de la manera que se había organizado. "No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban no nos permiten avanzar", escribió el directivo en Twitter. "Mil disculpas en nombre de todos los jugadores campeones. Una pena", sentenció Tapia, con emoticones de enojo.