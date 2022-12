Arde Buenos Aires: piqueteros amenazan con más medidas si no se restablece el Potenciar Trabajo

Las organizaciones sociales de distintos agrupamientos piqueteros protestaron este viernes con cortes de tránsito en distintos sitios de la Ciudad de Buenos Aires, con epicentro en los accesos al Puente Pueyrredón y en las inmediaciones del Obelisco porteño, con reclamos como la universalización de los programas sociales, el reconocimiento al trabajo de la economía popular frente al Ministerio de Desarrollo Social y el pago a más de 1,3 millones de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.



Las manifestaciones en el Puente Pueyrredón y en el Obelisco fueron levantadas alrededor de las 14, mientras que permaneció activa hasta las 17 la que se desarrollaba en las inmediaciones de la cartera de Desarrollo Social, en la intersección de las avenidas Belgrano y 9 de Julio.



Las organizaciones sociales de izquierda, nucleadas en la Unidad Piquetera (UP), que realizaron una protesta con corte de tránsito en las inmediaciones del Obelisco porteño, levantaron la medida de fuerza y anunciaron que "sin ninguna duda" volverán con acciones callejeras la próxima semana, en reclamo del pago de salarios a los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo.



"Si no hay soluciones pronto, sin ninguna duda saldremos a la calle la semana que viene", dijo el referente bonaerense del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni.



Y agregó: "Vamos a coordinar con otras organizaciones que se movilizaron hoy, porque estamos en contra de la ofensiva oficial contra los pobres que cobran el Potenciar Trabajo. Queremos esperar hasta el lunes y si no hay respuestas del Gobierno, saldremos a la calle entre el martes y el miércoles".



Por su parte, las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que realizaron una protesta y corte de tránsito al pie del Puente Pueyrredón en la localidad bonaerense de Avellaneda, levantaron después de las 12.30 la medida de fuerza y anunciaron un "incremento del plan de lucha".



"Esta asamblea se levanta ahora pero vamos a incrementar el plan de lucha el próximo miércoles, con movilizaciones y cortes de rutas", dijeron voceros del la UTEP, sin especificar lugares y horarios de las próximas protestas.



La protesta de la UTEP comenzó a las 10, al pie del puente Pueyrredón, -que conecta la ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano bonaerense-, bajo la consigna "basta de ajustar a los humildes".



En medio de un clima de tensión, los manifestantes se trasladaron a otro carril de la bajada del Puente Pueyrredón, mientras efectivos de la Prefectura Naval y Policía Federal buscaban evitar que subieran al acceso que conecta con la ciudad de Buenos Aires.

Piqueteros marcharon por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Télam





La UTEP es una organización que nuclea a dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), del Movimiento Somos Barrios de Pie, del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), y del Movimiento Evita.



Por su parte, organizaciones de izquierda -nucleadas en la Unidad Piquetera- levantaron su protesta después de las 13.30 en las inmediaciones del Obelisco.



Por último, otro grupo de organizaciones sociales se movilizó al Ministerio de Desarrollo Social, frente al cual instaló hasta las 17 una "Feria de la Economía Popular", con más de 50 puestos, en los que exponen su producción de alimentos agroecológicos, reciclado, diseño e indumentaria, carpintería, panificados, construcción, obra pública, tareas de cuidado, rescate comunitario, salud, educación, proyectos de urbanización, entre otros.



"Nos movilizamos por la universalización de los programas sociales y reconocimiento al trabajo de la economía popular", informaron voceros del Movimiento Popular (MP) La Dignidad que participaron de la protesta junto a los militantes de Paritaria Social y Popular, Soberana, del Frente Uniendo Barrios, Frente Uniendo Barrios, MTD Aníbal Verón, y Liberación Popular, entre otras.



"Si para el miércoles no hay respuestas concretas a las demandas que presentamos hoy volveremos a movilizar", afirmaron desde La Dignidad.