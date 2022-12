Dura exigencia contra la DGE por el cierre de casi 20 centros educativos desde 2020

Comenzaron a surgir en Mendoza hace más de veinte años, en sintonía con la crisis del 2001. En los barrios más vulnerables, allí donde la pobreza agudizó las brechas, las "escuelitas" para brindar un servicio educativo a las comunidades más excluidas se transformaron en aulas adaptadas para responder a la demanda social y al mismo tiempo, promover el desarrollo temprano, trabajar en red para generar programas específicos destinados a las personas con discapacidad, permitir la continuidad en la escuela a los niños, niñas y adolescentes o bien, acercar por primera vez a los adultos a la alfabetización. Fueron de hecho, las organizaciones de la sociedad civil, impulsadas por el acompañamiento de Estado provincial, las que con el tiempo y mucho esfuerzo tejieron redes, abrieron aulas, adaptaron su modalidad de enseñanza y formalizaron su perfil para poder mejorar y dar respuesta donde antes no las había.

La posibilidad de contar con maestras, alfabetizadoras y educadoras en escuelas adaptadas se dio gracias a los convenios establecidos con la Dirección General de Escuelas (DGE). Es que si bien estos espacios no integran la enseñanza obligatoria formal, son considerados como núcleos clave para hacer llegar la educación a las familias que viven en condiciones de pobreza extrema, en zonas rurales o bien, que requieren de un abordaje específico. Centros de jubilados, parroquias, comedores comunitarios y asociaciones barriales abrieron sus puertas a la educación con la premisa de avanzar en la búsqueda de opciones inclusivas reales para brindar a sus comunidades.

El pedido de informe

En total -de acuerdo a los datos oficiales- 440 jardines maternales de origen social y centros de actividades educativas funcionan hasta la actualidad en 324 entidades distribuidas en toda la provincia. En estos casos, los servicios dependen de la Dirección de Gestión Social y Cooperativa de la Dirección General de Escuelas (DGE). A través de esos convenios y con el aporte del Estado, se subvencionan los sueldos de los docentes que prestan allí sus servicios. Y en todos los casos, el personal tiene una relación laboral exclusiva con la persona que es titular de la entidad prestadora.

En mayo pasado, la Federación de Entidades no Gubernamentales de Niñez y Adolescencia de Mendoza (Fedem) solicitó un informe a la DGE para conocer los motivos y detalles relacionados al cierre de una gran cantidad de espacios educativos, con diversa modalidad, en las cuales, las distintas comunidades ya han conformado un sentido de pertenencia y por eso a lo largo del año han salido a defender su posibilidad de continuar asistiendo. Justamente, el 1 de diciembre pasado, los representantes de la Fundación Nuestra Mendoza se reunieron con el director general de escuelas, José Thomas para trazar líneas de acción, de manera de garantizar la continuidad de los servicios educativos destinados a niños, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores que por diversos motivos han quedado "por fuera" del sistema formal.

Acceder a la educación es un derecho universal. En condiciones de pobreza extrema, miles de niños y niñas necesitan de espacios adaptados a sus necesidades.

Entienden los representantes de estas entidades de peso en la provincia, que avanzar con el corte en las subvenciones de estos espacios educativos sin generar otros, implicaría una vulneración a los derechos de las poblaciones más vulnerables de acceder a la educación. Sostienen que esa situación iría en detrimento con las bases establecidas en la reciente Ley de Alfabetización impulsada por el Gobierno Provincial y aprobada en la Legislatura el pasado miércoles 7 de diciembre.

Los motivos de los "ajustes"

Entre los argumentos que sostienen las autoridades para cerrar los espacios o dar de baja a los convenios, figura que muchos de ellos no cumplen con la cantidad de matrícula necesaria para funcionar como tales, o bien, no cuentan con actualizaciones administrativas exigidas como requisitos para que las subvenciones sigan siendo efectivas. Desde el otro costado, las entidades han sostenido que por tratarse de espacios con realidades diversas, no siempre es posible ajustarse a las exigencias de la DGE. Hay casos, por ejemplo, en los que los/las titulares de los centros educativos han sostenido que las inspecciones para corroborar la cantidad de alumnos se han realizado justamente cuando ellos están cosechando, trabajando en changas para sostenerse o bien regresando a sus hogares antes del horario de salida, ya sea por tratarse de zonas rurales o con altos niveles de inseguridad.

La escuela La Equitana, destinada a niños y niñas en situación de vulnerabilidad no logra garantizar la continuidad del servicio por determinación de la DGE.

Lo cierto es que desde 2020 (año en que se vivieron los peores momentos de la pandemia de covid) hasta la fecha, el Gobierno escolar ya ha dado de baja a seis convenios por considerar que hubo un incumplimiento "grave y esencial de sus obligaciones". En tanto que otros tres -sostuvo la DGE en un informe- cerraron sus puertas por "decisión voluntaria de la entidad titular del servicio educativo". En la lista, se suman tres asociaciones más, que presentaron situaciones que por diferentes motivos, les impiden desarrollar el servicio educativo en el marco del convenio establecido. Para estos casos, el gobierno escolar prometió aplicar medidas para que los niños y adolescentes que dependen de esas escuelas no se queden sin la posibilidad de acceder a a la educación.

Casi veinte cierres en dos años

Hasta allí, los espacios de los que las comunidades dependen y que desde un tiempo a esta parte han tenido que cerrar sus puertas a partir de esta determinación de la DGE son doce: Asociación Mutual Estrella de Esperanza, Asociación Eluygm, Asociación Mutual Alto Colonia, Asociación Viento Libre, Unión Vecinal Colonia Bombal y Fundación Cachypum. Se suman a la lista Redes del Norte, Fundaprin y ATE. En tanto que en el tercer grupo, es decir, aquellas que no responden a los requerimientos del convenio con la DGE, la Asociación de Ayuda a la Niñez Trivilyn, la Asociación Nuestra Señora del Milagro y la Asociación Cooperadora del Hospital Humberto Notti. En total, hasta la actualidad, la DGE ha intervenido a casi veinte espacios socioeducativos, entre los cuales también se suman los destinados a jóvenes y adultos llamados Centros de Educación Básica de Jóvenes y Adultos (Cebja) y Centros Educativos de nivel Secundarios (Cens). Alumnos de la escuela para jóvenes y adultos "Jóvenes de Malvinas" salieron en defensa de su espacio.

A los doce centros mencionados en el informe presentado a la Fedem, se sumaron además los casos más recientes, que resonaron días atrás, luego de que los propios alumnos y docentes salieran a defender sus espacios de enseñanza-aprendizaje. Se trata de la escuela Campesina de Agroecología (ubicada en Lavalle), la escuela para jóvenes y adultos "Jóvenes de Malvinas" (de Colonia Segovia) y la escuela de formación específica para personas con discapacidad La Equitana. Se conoció además, las inquietudes de las comunidades que dependen de la formación de la Fundación Obritas (cuyo convenio cesó), la Fundación Cumbres (que ya no cuenta con el subsidio necesario para funcionar) y la Fundación Laberinto Sur, que por determinación de la DGE disminuyó sus cargos y se cerraron varias aulas. Se suma a la lista, el Bachillerato Violeta Parra, ubicado en el barrio La Favorita.