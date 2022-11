Homosexualidad: el embajador de Qatar 2022 reavivó la polémica con repudiables declaraciones

El embajador del Mundial de Qatar, Khalid Salman, reavivó la polémica en torno a los derechos de la comunidad LGBTIQ+ al referirse en forma despectiva sobre la homosexualidad. Además, calificó a quienes tienen esta orientación sexual como personas con “daños mentales”. Rápidamente, sus dichos generaron repercusión global y fueron calificados como "aberrantes".

El exfutbolista, de 68 años, afirmó durante una entrevista a un medio alemán que la homosexualidad se trata de “un daño en la mente”, y calificó a quienes tienen esa orientación con la expresión “haram”, que significa “algo prohibido" en la Sharia (la norma islámica).

Salman enfatizó que aceptarán la llegada de turistas homosexuales para ver el Mundial de Qatar pero indicó que deberán adaptarse a las normas: “Muchas cosas llegarán al país durante la Copa del Mundo. Hablemos de los homosexuales. Lo más importante es que todos aceptarán venir aquí. Pero tendrán que aceptar nuestras reglas”. Además, mostró gran preocupación por las muestras de afecto que puedan darse las personas del mismos sexo durante la estadía en su país y consideró que “cuando los niños vean gays aprenderán algo que no es bueno”.

Sus comentarios, a pesar de que la entrevista no fue publicada, rápidamente tomaron repercusión global y generaron repudio por parte de toda el mundo, que se encuentra expectante a lo que sucederá en los próximos días durante el Mundial de Qatar.

El emirato del Golfo se prepara para recibir a millones de turistas de todas partes del globo para vivir la experiencia mundalista durante un mes, y no han cesado las críticas sobre su postura ante los derechos humanos y los de las mujeres, en particular. En el país árabe la homosexualidad está prohibida, aunque en Qatar, junto a la FIFA, expresaron que, debido a los fuertes críticas y reclamos, no habrá conflicto para aquellos turistas que arriben a ver el Mundial. Por otro lado, la FIFA confirmó que estarán autorizadas las banderas en apoyo a la comunidad LGTBIQ+ en los estadios durante los partidos de la cita mundialista.

En Alemania, donde se emitirá la entrevista del embajador de Qatar 2022, muchos seguidores pidieron el boicot de la cita ecuménica. Además, varias selecciones europeas indicaron varias acciones en señal de protesta. Los capitantes varias selección de Europa, como Alemania, Francia e Inglaterra, lucirán brazaletes en señal de apoyo a la comunidad LGBTIQ+ con el mensaje "One Love". Y Dinamarca utilizará su indumentaria con los logos de la marca y la Federación desdibujados en señal de apoyo a los trabajadores que fueron maltratados, argumentaron.