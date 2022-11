El ex presidente español Felipe González alentó a Argentina a buscar "consensos amplios"

Convocado por el G6, quien fuera presidente socialista español, Felipe González, brindó en Buenos Aires una conferencia en la que abordó el rol de los Pactos de la Moncloa en la consolidación del desarrollo español, los cambios en la geopolítica y los desafíos de Argentina en este contexto.

González expuso ante funcionarios de los gobiernos nacional y provinciales, gobernadores, representantes de partidos políticos, ministros de la Corte Suprema, organizaciones sindicales, dirigentes, empresarios y líderes religiosos.

En su disertación, el ex mandatario español presentó los lineamientos generales de los acuerdos que en 1977 le permitieron a España construir políticas de Estado basadas en consensos: “para que haya diálogo tiene que haber conocimiento del logos del otro. Aceptar y conocer el logos del otro no es estar de acuerdo previamente, pero para estar de acuerdo o en desacuerdo hay que conocerlo. Porque pactar no significa dejar de competir, no significa ponerse de acuerdo en todo".

Y prosiguió señalando que "los dirigentes políticos, sociales, sindicales y económicos son líderes. Y los líderes deben proveer certidumbres, aun en una época de incertidumbres como esta. Es mejor equivocarse y corregir juntos, unidos en el objetivo de construir un país, que equivocarse por separado y en contra del otro”.

Durante su exposición, González expresó que los desafíos que enfrenta el mundo -la post pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, los déficits energéticos y la escasez de alimentos- deben ser superados a través de consensos nacionales y regionales amplios.

“Hay un momento de inexorable cambio geopolítico en el que Argentina tiene que redefinir su papel en el concierto internacional, hay una ruptura del modelo de globalización que generará nuevas formas y nuevas cadenas de suministros. Su definición sobre el futuro de los próximos cuatro años debe focalizarse sobre variables estratégicas como el litio, el gas natural de Vaca Muerta y el cobre. Esas variables, ¿la van a tener en cuenta para pelear o para construir un proyecto de país”, expresó el ex mandatario español.

Ante la pregunta sobre cómo promover la generación de consensos, González realizó un diagnóstico del contexto internacional y su influencia en todas las regiones: “uno de los déficits y de los fracasos de la democracia representativa es de ineficiencia en el funcionamiento del poder político. Las grandes formaciones políticas no deben quedar en la ensoñación de los bloques antagónicos sino en la centralidad en la que se basa una verdadera convivencia libre y democrática”.

La organización del evento estuvo a cargo de las entidades que conforman el G6: Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Unión Industrial Argentina (UIA).