Cuatro reglas de oro cuando enseñamos a leer y a escribir

La Dra. Milagros Tapia Montesinos es profesora de dificultades de aprendizaje en la Universidad de Piura, en Lima, Perú. Ella será una de las expositoras del Congreso Internacional de Alfabetización Inicial que tendrá lugar el 17 y 18 de marzo de 2023. Pero no es sólo investigadora sino que además tiene un perfil de Instagram con miles de seguidores donde comparte consejos para acompañar a los niños y niñas en su proceso de alfabetización. En esta entrevista le pedimos que nos comparta algunos tips para tener en cuenta a la hora de enseñar a leer y a escribir.

Todo tiene un inicio. La psicóloga le decía que les faltaba madurar, que tenían que esperar, pero a ella no le cerraba la explicación, así que decidió irse a España para estudiar más sobre el tema. Allí aprendió con un gran maestro, el Dr. Gerardo Aguado, y se especializó en la detección temprana de la dislexia. En las redes sociales encontró una herramienta valiosa para difundir información científica, en su caso, información sobre la dislexia y otras dificultades del aprendizaje.

“A lo largo de los años me he encontrado con maestros, psicopedagogos, pedagogos con buenas intenciones, que quieren ayudar a los niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje - tanto en la lectura, escritura o matemáticas - pero muchas veces no cuentan con la información actualizada o precisa para saber las intervenciones que sí funcionan. En este campo hay mucha investigación, pero lamentablemente no llega a los profesionales que están en la práctica”, dice.

“Por otro lado, el lenguaje utilizado en estos artículos es un lenguaje muy académico que va dirigido principalmente a otros investigadores, no a los que están en las aulas o en los gabinetes psicopedagógicos. Tener un blog o una cuenta en instagram me ha permitido llegar a más personas, darle visibilidad a la dislexia, desmontar algunos mitos, comunicar lo que sí funciona. Finalmente, los beneficiados son los niños y adolescentes con dislexia. Cuando publicas un artículo científico en una revista llega a un número limitado de personas, en cambio un post en tu blog o en tu cuenta de instagram puede llegar a miles de personas de forma gratuita y de manera inmediata”, afirma.

Dice Milagros que no hay recetas mágicas para enseñar a leer y a escribir, pero sí algunas “reglas de oro”:

1. Habilidades Fonológicas. Antes de iniciar al niño/a en el aprendizaje formal de la lectura y escritura, es indispensable incluir la enseñanza de las habilidades fonológicas, que son aquellas que nos permiten distinguir que las palabras están hechas de sonidos diferentes. ¿Cómo? a través de juegos de rimas, de actividades con palabras, sílabas y fonemas.

Algunas ideas:

Jugar al "veo, veo" con rimas. "veo, veo un objeto que rima con pesa", "veo, veo un objeto que rima con medalla".

Jugar con las rimas de sus propios nombres. "Dime una palabra que termine igual que SUSANA", o se le puede mostrar varias imágenes de frutas (manzana, fresa, melocotón) y preguntarle al niño o niña ¿qué fruta comienza con un sonido diferente?

Jugar con sílabas, por ejemplo, jugar a "qué palabra me queda si a lenteja le quito LEN", o pedirle que me diga "¿qué nombre se forma con estos sonidos I - N - E - S?

Jugar a ser "cazadores de sonidos", buscando palabras que empiecen con sonidos específicos. Se puede empezar con las vocales, siempre prolongando el sonido para ayudar a distinguirlo: “Aaaaaaabeja”

2. Principio Alfabético. Luego, una vez que el niño/a se inicia en el aprendizaje de la lectura y escritura, será necesario que entienda el principio alfabético, es decir, que entienda que a cada letra le corresponde un sonido. ¿Cómo? a través de una enseñanza explícita y sistemática.

Algunas ideas:

Usar letras móviles para armar palabras conocidas, nombrando el sonido de la letra y también su nombre: “mmmmm” y “eme” por ejemplo.

Descubrir letras en palabras conocidas como marcas en envases o carteles en la calle.

¡Desafío! Enseñar palabras con sonidos difíciles y explicitar su escritura. Por ejemplo enseñar que "llave" se escribe con ll porque ese sonido se escribe con dos letras.

3. Ortografía. Entender este principio alfabético es necesario pero no es suficiente. Luego, el niño tendrá que adquirir el conocimiento ortográfico para que su lectura sea automática y sin esfuerzo. ¿Cómo? a través de mucha práctica y repetición.

Algunas ideas:

Usar tarjetas con ilustraciones y palabras escritas en diversas situaciones: mostrando y enseñando primero, jugando solamente a nombrarlas por velocidad, jugar al memotest.

Incorporar la práctica de dictado de palabras (siempre presentadas y practicadas previamente)

Jugar al bingo de palabras escritas o al "leo-leo" de la plataforma Wumbox para ir adquiriendo velocidad en el reconocimiento visual de la palabra.

4. Enseñar a comprender. Por otro lado, leer con precisión y velocidad tampoco nos garantiza que comprendamos un texto. Será necesario enseñarle al niño a integrar la información con sus conocimientos.

Algunas ideas:

Conversar con nuestros niños y niñas sobre lo que escuchan o leen, invitando a que lo digan en sus propias palabras y ayudando mediante preguntas a comprender mejor.

Trabajar con familias de palabras y asociar sus significados: casa, casita, casota, casaza.

Introducir la noción de prefijos y sufijos (comenzando por los más simples): triciclo, triángulo empiezan con "tri" que es muy parecido a "tres". El triciclo tiene tres ruedas y el triángulo tres lados.

