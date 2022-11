El duro dato que reveló el Indec y que marca el nivel de pobreza en Argentina

Más de 6,5 millones de personas no acceden a un baño digno en la Argentina, conjunto que habita en cerca del 12% de los hogares del país, según datos que informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El trabajo del organismo es en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y refiere a las condiciones de vida en 31 aglomerados del país donde habitan 29.130.242 personas en 9.710.036 hogares, al cierre del segundo semestre de este año.

El informe señala que del universo estudiado el 14% de la población no puede utilizar un baño en condiciones saludables, lo que equivale a 4.081.000 personas.

Si se aplica el porcentaje a la población total (47.327.407 habitantes, de acuerdo al último censo), la cifra se eleva a 6.580.000 personas.

Pero además es lógico suponer que la realidad está por encima de esa cantidad ya que la encuesta abarca a "aglomerados urbanos" donde la infraestructura tiende a ser superior comparando con la periferia.

El estudio sobre "saneamiento" considera en su estructura la tenencia de baño, su ubicación (dentro o fuera del terreno), la exclusividad o no de su uso, el tipo de desagüe y su instalación.

El Indec definió como hogares con saneamiento inadecuado a aquellos que tienen al menos una de estas características: a) no poseen baño, b) poseen el baño fuera del terreno, c) comparten el baño con otros hogares, d) el desagüe del baño no está conectado a la red pública (cloaca) ni tampoco a cámara séptica, o e) el baño no tiene descarga de agua.

El trabajo también revela que el 7,5% de las personas -cerca de 3.300.000 sobre la población total- utiliza un baño sin descarga de agua, lo cual es considerado un riesgo para la salud. Este conjunto habita en el 5,6% de los hogares analizados.

La falta de descarga de agua resulta una situación crítica dentro del conjunto de hogares con saneamiento inadecuado.

Este indicador refiere al equipamiento sanitario mínimo para el desarrollo de ciertas funciones biológicas (eliminación de las excretas) en condiciones saludables.