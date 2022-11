Suben los contagios por covid en Argentina y aún hay reticencia al autotest

En el marco del incremento en la cantidad de personas contagiadas de covid en Argentina y la región Latinoamericana, el Ministerio de Salud de la Nación acordó con las provincias la necesidad de reforzar la vacunación contra el virus. La determinación de la titular del Área, Carla Vizzotti, para que en todas las jurisdicciones se promueva que la población complete los esquemas y contar con una mayor inmunidad, surgió en el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud (cofesa) que se realizó ayer en Casa Rosada. En las últimas horas y mientras que aún en el territorio argentino predominan otros virus que dan lugar a cuadros respiratorios, vuelven a tomar relevancia las medidas de protección y cuidado para evitar la propagación de la enfermedad que en la semana que cerró el domingo 27 de noviembre registró 3.323 casos informados y ocho personas fallecidas, de acuerdo al último reporte de sala de situación de la cartera sanitaria. Los datos, en rigor, marcan un crecimiento del 50%.

La novedad a nivel mundial sobre un posible rebrote de la infección se dio ayer, tras la detección de una subvariante del virus (BQ 1.1), en Francia, donde ya se habla de una nueva ola de contagios. En tanto que en este lado del globo, la cantidad de personas que buscan testearse en los centros públicos habilitados en las distintas provincias también se incrementó en los últimos días. Por otro lado, los datos oficiales muestran que la cantidad de pacientes que han requerido de una internación en el área de terapia intensiva por esta causa, ha aumentado levemente en las dos últimas semanas epidemiológicas.

Desde salud se ha solicitado a la población aplicarse la vacuna de refuerzo contra la covid.

Mientras que en la semana que cerró el domingo 20 de noviembre se confirmaron 2.206 casos y se internó a 237 personas (de las cuales seis murieron como consecuencia del virus), durante los siete días siguientes hubo más de mil casos más y 241 personas internadas. Asimismo, la disponibilidad de camas de internación para todas las patologías se mantiene en el 41%, según los datos del ministerio.

La curva de incremento de los contagios de covid es más pronunciada en provincias como Tierra del Fuego, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Catamarca, y Córdoba. Según confirmó Vizzotti durante el encuentro con ministros de Salud de todo el país, la situación de suba en la cantidad de contagios se perfila para toda la región Latinoamericana. “Tenemos que trabajar en completar los esquemas de vacunación, y en aplicar los primeros, segundos y terceros refuerzos. Deben vacunarse todos aquellos que se hayan dado su última dosis hace más de 120 días, fundamentalmente las personas mayores de 50 años, quienes tienen condiciones de riesgo, personal de salud, de seguridad y docentes”, aseguró la ministra y recordó a la población en general que todas las provincias cuentan con centro de vacunación habilitados para incorporarse los refuerzos.

Vacunas, higiene y ventilación, medidas compartidas

En este contexto, profundizar las medidas de protección para evitar contagios de las enfermedades de tipo respiratorio que por estos días circulan por el país, toma aún mayor relevancia, puesto que los virus que hoy predominan (influenza tipo A y B) se previenen de la misma manera que el covid. Justamente, en provincias como Mendoza, los contagios de estas patologías en la población infantil ha generado un exceso de demanda en los consultorios pediátricos en las últimas semanas.

Casos de gripe, bronquiolitis y neumonías, han tendido a los profesionales de la salud, en alerta y por eso, han informado a las familias para que tomen las precauciones necesarias. A la vacunación contra la gripe, se suman medidas clave, como ventilar los ambientes, lavarse las manos con agua y jabón en forma frecuente, apelar al uso del alcohol en gel si se está lejos de sitios con agua y no enviar a los niños y niñas a la escuela o el jardín si hay síntomas compatibles con alguna infección de esta índole. Los cuadros aparecen con tos, mucosidad, dolores musculares (mialgias), fiebre mayor o igual a 38 grados, dolor de garganta, rinitis, cefalea y cansancio corporal (astenia). En el caso del covid, puede aparecer pérdida del olfato, dolor en la garganta, dolores musculares y dificultad para respirar.

El motivo de "relajamiento" social

Mientras que las pautas de protección para evitar la propagación de infecciones respiratorias ya están girando en el mapa nacional, una situación de relajo se advierte en la compra desmesurada de remedios para aplacar síntomas. En diferentes farmacias del país consultadas por MDZ, la realidad indica que las personas acuden a comprar antigripales, antihistamínicos, paracetamol, descongestivos y jarabes para la tos, en una cantidad mayor a la registrada en meses pasados. Esa situación deja de relieve, por un lado, el aumento de cuadros infecciosos de las vías respiratorias superiores y por el otro, la necesidad de la población para no detener sus actividades. Asimismo, la venta de test se ha amesetado desde mediados del año pasado.

Buena parte de la población elige sobrellevar los síntomas para no autoaislarse.

"La gente prefiere sobrellevar los cuadros y es notorio que llegan con síntomas compatibles con covid o con otras enfermedades infecciosas", comentó Pablo, administrativo de una farmacia de Godoy Cruz, en Mendoza. En los negocios de este rubro, ubicados en otras provincias como Buenos Aires, esa situación es compartida. De acuerdo al testimonio de vendedores y propietarios, la población no compra el test, por un lado, porque cuesta al menos 1.800 pesos, en tanto que si se confirma el cuadro de covid, esto no se considera como un documento válido para presentar en los trabajos, salvo que cuente con la firma de un bioquímico.

En el caso de quienes trabajan de manera independiente, el hecho de quedarse en casa durante al menos tres días por esta situación de salud, no es una opción: "Yo si no trabajo el día a día no vivo. Ayer me tomé un antialérgico y un paracetamol. Aunque no me siento del todo bien, debo trabajar", comentó María P. (37), quien se dedica a realizar manicura a domicilio. En su caso, ella relató que antes de confirmar cada turno, informa a sus clientas sobre su situación y siempre usa tapaboca.

En las farmacias se comercializan cinco marcas distintas de test y el promedio de venta varía entre los tres y los cuatro por semana. Otra de las causas de la actual reticencia para testearse de manera particular, reside en que para efectuar el procedimiento es necesario detallar datos personales y luego informar en la farmacia el resultado. "Hay mucha gente que considera algo engorroso todo ese procedimiento y por eso directamente no lo realizan", añadió Pablo.

¿Tapabocas? Por ahora "no"

El aumento de casos de covid, sin embargo, no empuja todavía la decisión de las provincias de reestablecer la obligatoriedad del uso del tapabocas, según se acordó en la reunión de este lunes del Cofesa. “Tendría que aparecer alguna variante totalmente distinta, que no es el escenario que se baraja", sostuvo el subsecretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud porteño, Gabriel Batistella, en relación a la posibilidad de reponer los barbijos en lugares públicos y medios de transporte.

El funcionario porteño destacó que el "nivel de inmunización que tenemos es el principal escudo" para prevenir aumentos de casos de coronavirus. Los ministros reunidos en Buenos Aires coincidieron, además, en que no existe por ahora ninguna posibilidad de cierre ni ninguna otra medida que se requiera ante el incremento de contagios. El uso del tapabocas en lugares públicos aún no se ha vuelto a instalar de manera oficial.



El ministro de Salud de la Rioja, Juan Carlos Vergara, indicó que en su provincia "todavía el aumento de número de casos no se ha registrado como en otros lugares de nuestro país".

"Tenemos casi un 6% de positividad en las últimas dos semanas, que es cuando medimos por última vez, de manera que tenemos una situación epidemiológica estable, no tenemos pacientes internados y no tenemos pacientes en terapia intensiva", dijo.

Vergara sostuvo que "la positividad ha bajado muchísimo" y graficó que su cartera hace "alrededor de 500 testeos en los últimos 15 días y hemos tenido una baja de positividad".

Quiénes deberían aplicarse un refuerzo:

Todas las personas que pasaron más de 120 días desde la última dosis.

Mayores de 50 años.

Personas inmunocomprometidas.

Aquellos que tienen alguna condición de riesgo.

Personal de salud.

Personal de Seguridad y Defensa.

Docentes.

Síntomas de covid: