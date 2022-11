Las insólitas cábalas para que Argentina le gane a Polonia

Al entrar en la definición del grupo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, comienzan a salir a la luz diferentes estrategias que realizan los argentinos para ayudar a la suerte de Lionel Messi y compañía para que consigan buenos resultados en tierras árabes. En este caso, se viralizó el video de un joven que robó una bandera argentina de una casa y tras la denuncia en redes sociales, respondió que se trató de una cábala.

"Fui yo, perdón señora o señor. Es por cábala, para la Copa América saqué una bandera de una casa y salimos campeones. Ayer hice lo mismo, ¿y qué pasó? Ganamos, confía, creé, no sé. Cuando termine el mundial te la devuelvo" escribió en los comentarios el protagonista, haciéndose cargo del hecho que se volvió viral.

En las redes, los usuarios salieron a bancar al autor del hecho a través de los comentarios: "¡Lo mejor es que fue por una buena causa! Todo mi apoyo al desconocido".

"La dueña de la bandera contó que se la fue a devolver , pero le dio otra, no la de ella", respondió un usuario. "Me encanta como en la explicación se empieza a engranar y termina diciendo 'tanto quilombo por una bandera'", fue otra de las respuestas del posteo viral.

Las cábalas de los argentinos en las redes

"Por favor, el miércoles miremos el partido en el mismo lugar que hoy (sábado). No importa que nos echen del laburo o rajen a los pibes de la escuela, una cábala es una cábala", twitteó un usuario.

Por favor loco el miércoles miremos el partido en el mismo lugar que hoy, no importa que nos echen del laburo o rajen a los pibes de la escuela, una cábala es una cábala. — Fabipa (@fabipa90) November 26, 2022

Rápidamente, su publicación se volvió viral, cosechando miles de likes y respuestas con las cábalas de los argentinos a la hora de alentar a la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

"Me vi todos los partidos de la Copa América en la casa de mi ex y salimos campeones. Este mundial vi el primer partido en casa y perdimos. Hoy fui a lo de mi ex y ganamos... Así que ya esta decidido, el Mundial se ve juntos. Por las nenas, Messi y la innombrable" fue uno de los comentarios más aplaudidos en la publicación.

Yo les dije a mi familia que el próximo partido tenemos que estar sentados en el mismo lugar de hoy, ponernos las mismas ropas( limpias obvio)!!, Y hacer las compras con la bolsa de Argentina con la que fuí hoy con mi mamá!! Entre otras cábalas uD83DuDE4CuD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDE4F?uD83DuDC9F pic.twitter.com/4muTow2wHH — Isabel uD83DuDC96uD83CuDFB6uD83CuDFB9 (@Chami_798) November 26, 2022

"Yo hoy hice todo lo opuesto a lo del martes y dormí toda la tarde para no ver el partido. Me desperté con los gritos de los vecinos cuando Argentina ganó. Así que el miércoles, a mimir", expuso María.

A mí marido lo senté en una silla incomoda y me decía que estaba acalambrado .

Lo siento. Raúl ! ( Se llama Raúl ) , el miércoles te toca en el mismo lugar — Reíte igualuD83DuDC9A (@reiteigual) November 26, 2022

"El segundo tiempo lo vi en un salón de cumpleaños ¿qué hago lo alquilo 2 horas?", respondió un usuario. "El miércoles lo tengo que ver en el laburo. Me voy a tirar de la escalera y pedir ART", comentó otra.