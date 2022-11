La carne cultivada en laboratorio ha sido aprobada para la venta en Estados Unidos: ¿comeremos esta carne en el futuro?

La carne cultivada en laboratorios es real y se podrá conseguir en los super mercados de Estados Unidos y seguramente más países producirán y venderán este tipo de carne en un futuro cercano.

La decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) le ha dado luz verde a la startup Upside Foods para comercializar su pollo elaborado a partir de células animales reales cultivadas en biorreactores. Esta empresa cuenta con el apoyo de inversionistas de todo el mundo como SoftBank Group y Bill Gates, entre otros.

Esta carne cultivada es a partir de células animales, por lo que a nivel celular es igual a la carne tradicional. El proceso de producción de esta carne cultivada comienza tomando una muestra de células primarias de un pollo o un huevo fertilizado. Las células ganadoras se eligen en función de su capacidad para producir carne de alta calidad y crecer de manera predecible y consistente. Este proceso se llama inmortalización. Una vez que se establece una línea celular, se puede extraer de ella durante años, lo que reduce la necesidad de tomar muestras de células adicionales de animales. Por el momento, Upside Foods solo produce carne cultivada de pollo, pero también se puede cultivar carne vacuna, salmón y atún.

Una vez que se extrae la muestra celular del animal, el próximo paso es nutrir las células. Upside Foods ha patentado un medio de cultivo celular que está optimizado para las necesidades de nuestras células y consiste principalmente en compuestos comunes que se encuentran en alimentos para animales y humanos, incluidos aminoácidos, ácidos grasos, azúcares, oligoelementos, sales, y vitaminas.

Luego de esto, comienza el proceso de cultivo donde se colocan las células y el alimento celular en un recipiente llamado cultivador. El cultivador mantiene la temperatura y los niveles de oxígeno adecuados para que las células crezcan y se multipliquen. Las células comienzan en pequeños cultivadores y gradualmente crecen a escalas más grandes a medida que aumenta el volumen de los tejidos.

Hamburguesa de pollo cultivado por Upside Foods

Tras unas tres semanas en los cultivadores, el tejido ya está listo para la cosecha. Una vez cosechada, la carne cultivada está lista para ser inspeccionada, preparada, empacada, servida y lista para comer.

De qué manera impacta sobre el ambiente la carne cultivada

Las células de un solo pollo permiten cultivar la misma cantidad de aves que normalmente provendrían de cientos de miles de aves criadas tradicionalmente. Según Upside Foods, la carne cultivada utiliza un 77% menos de agua y un 62% menos de tierra que la carne convencional. Además, la planta de producción de la compañía utiliza 100% energía renovable.

Al reducir la cantidad de animales criados y procesados, se disminuye la susceptibilidad a las enfermedades transmitidas por animales.

Por otro lado, la recolección de las muestras de células no daña al animal, salvo en algo pequeño como un camarón que no suele sobrevivir. Upside Foods también ha dicho que ha desarrollado una mezcla para alimentar a las células que no utiliza ningún componente animal.

Nuggets de pollo cultivados por Upside Foods

El interés por la carne cultivada

Cada vez son más los laboratorios, empresas e inversionistas que se interesan por la carne cultivada en laboratorio. Tal vez porque ven que el negocio de la carne cultivada crezca a gran escala en los próximos años y se ofrezca como opción en los restaurantes y super mercados.

En este contexto en donde cada vez más gente adopta el veganismos o vegetarianismo, los movimientos contra la crisis climática se están haciendo escuchar cada vez más y mucha gente se opone a la matanza de animales para el consumo humano y las condiciones en que mantienen a los animales para el consumo, es plausible pensar que la carne cultivada en laboratorio sea algo común en un futuro, sumado a los grandes avance científicos en biotecnología.

En teoría, la carne cultivada en laboratorio tiene el mismo sabor que la carne convencional. Las personas que quieran comer carne podrían hacerlo sin preocuparse por el bienestar de los animales criados en la industria cárnica convencional.

Por el lado del impacto ambiental, los partidarios esperan que la producción de carne y mariscos cultivados pueda ayudar a alimentar a más personas con un menor impacto ambiental, ya que se espera que use menos tierra y reduzca la contaminación del aire. Sin embargo, las instalaciones que producen carne cultivada consumen mucha energía. El uso de energía renovable podría reducir aún más la huella de carbono de la carne cultivada.