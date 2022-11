Tolerancia cero: duras declaraciones desde la Coviar

En el día de hoy se está tratando en la Cámara de Diputados el proyecto presentado por el Frente de Todos para modificar la Ley de Tránsito. El objetivo es reducir a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre para conducir. La iniciativa trajo un fuerte repudio por parte de la industria vitivinícola. MDZ Radio conversó con José Zuccardi, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina, que expresó que esto es “un atropello”.

"Lo que se va a votar ahora es aberrante, es una ley de un sólo artículo. Esto atenta contra la cultura de los argentinos, los países donde menos accidentes de transito tienen, contemplan una tolerancia igual que la que tiene hoy Argentina", argumentó.

Zuccardi tildó a la iniciativa cómo ‘demagógica’ y advirtió que promete lo que no va a ocurrir. “Los accidentes no van a bajar porque no se están tomando medidas de fondo para que esto ocurra. Creemos que es necesario una ley de Seguridad Vial, que integre educación, penalidades, límites", manifestó.

Además señaló que este proyecto es un "atropello" al federalismo, a 18 provincias que tienen proyectos vitivinícolas. "Ni siquiera nos han dado la oportunidad de argumentar debidamente, nos han dicho que tener reuniones con nosotros es inoficioso. Es una marginalización, nuestros enólogos no van a poder trabajar. En una bodega se degusta un vino, es una forma de análisis sensorial ", esgrimió.

Zuccardi desmintió que esta ley trate sobre la seguridad de las personas: "Esto tendría que ser mucho más abarcativo, se necesita una ley integral".

"Cuando sacamos el vino de la mesa familiar, se aumenta el consumo de bebidas azucaradas, que no son beneficiosas para la salud. Esto merece un acuerdo entre los argentinos para que sea una ley para que verdaderamente ataque a los accidentes", argumentó.

Finalmente, dijo: " Hay una serie de medidas que son necesarias, estamos a favor de que haya una ley que promueva la fabricación de alcoholímetros, sería importante que en cada bodega se tenga uno para que cada persona se pueda medir antes de salir. Tenemos que trabajar en una prevención pero ir de fondo. Esta es una ley demagógica, los accidentes no van a bajar".