Fuertes lluvias azotaron a Buenos Aires y se espera que continúen durante la madrugada del lunes

No estoy en India; estoy en la ciudad de Buenos Aires.



Esperando el 127 en Villa Urquiza me agarró el diluvio. Ahora, esperando en la casa de un vecino, que me abrió las puertas para protegerme del río.

Tengo un imán para las aventuras uD83EuDD23 pic.twitter.com/VObwQAZIWl