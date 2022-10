Emotiva despedida a Lolo Regueiro, el hincha de Gimnasia que murió en el Bosque de La Plata

Familiares y amigos del hincha de Gimnasia La Plata fallecido durante los graves incidentes ocurridos el jueves por la noche en el encuentro entre el Lobo y Boca Juniors, acompañaron el cortejo fúnebre con los colores azul y blanco del club en su despedida del estadio Juan Carmelo Zerillo.



Los familiares y amigos de César "Lolo" Regueiro, el hombre de 57 años que falleció el pasado jueves durante los graves incidentes y represión policial, se desplazaron este sábado en autos particulares, motos, camiones y banderas, y acompañaron el cortejo fúnebre para "un último adiós" a la cancha de Gimnasia.



La multitudinaria caravana se movilizó hasta el Bosque platense y culminó en el cementerio municipal de La Plata, donde fueron inhumados sus restos.



El reconocido simpatizante de Gimnasia falleció el pasado jueves como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, luego de quedar con su familia en medio de los incidentes durante el partido ante Boca en el estadio dell Bosque, entre los disparos de bala de goma y los gases lacrimógenos de la Policía bonaerense.



El último adiós a "Lolo", como lo conocían a Regueiro sus amigos y familiares se realizó desde el viernes a la noche en una casa velatoria ubicada en 530 entre 1 y 2 del populoso barrio platense de Tolosa, entre un profundo dolor que se mezcló con los reclamos de justicia, de repudio al accionar policial y que incluyó aplausos y colocación de pasacalles y afiches.



El pesar de los amigos y simpatizantes de Gimnasia ante la trágica muerte se sintetizó en "él no se merecía esto, lo conocemos de toda la vida. Su familia y Gimnasia eran su vida" como dijo con mucha tristeza su amigo Cristian, quien estuvo presente desde que se conoció su deceso.



La congoja estuvo en cada vecino, amigo y compañero, que apuntaron a las versiones que acusan al fútbol como "violento" cuando "queda en evidencia que la violencia la ejercen los que tienen poder", como dijo otro amigo, Esteban, al indicar que "algunos nos responsabilizan" de los hechos que ocurren en el marco de un partido.

Los hinchas del Lobo platense despiden a César Regueiro. Foto: Télam



Oscar Regueiro, hermano de "Lolo", agradeció el acompañamiento de los amigos de Gimnasia y de Estudiantes de La Plata, y sostuvo: "Somos distintos" a la hora de valorar la tristeza y la conmoción que empañó el ambiente del fútbol platense.



Y sobre los hechos y el accionar de la Policía bonaerense en el Bosque, reiteró que su hermano "murió por una represión policial y los encargados tienen que dar explicaciones".



En el marco de un pedido de justicia, sostuvo que su hermano "el único problema que tenía en el corazón era que lo tenía grande. Siempre dispuesto para ayudar a quien lo necesitara".



En este sentido, este viernes se conoció el resultado preliminar de la autopsia que indicó que la muerte del hincha ocurrió por "un paro cardiorrespiratorio no traumático" de acuerdo con fuentes judiciales. No obstante, aún resta conocer los resultados histopatológicos.



La causa de muerte coincide con el parte oficial difundido oportunamente por la Provincia de Buenos Aires que indicó que Regueiro "fallece producto de una muerte súbita y paro cardiorrespiratorio no traumático. Se realiza RCP en el lugar sin éxito. Se traslada en ambulancia de servicio privado e ingresa al hospital San Martin sin vida".



Regueiro, de 57 años, era empleado del municipio de La Plata, y tuvo un pasado como futbolista en las juveniles Gimnasia, Villa San Carlos y en clubes de la Liga Amateur de Fútbol Platense, y era reconocido como "un hombre amoroso, familiero y fanático de Gimnasia y Esgrima La Plata" según Carlos, un vecino que sostuvo que debe continuarse con el reclamo de justicia "hasta que paguen los verdaderos responsables".



Por su parte, la comisión directiva de Gimnasia y 15 agrupaciones, filiales, ex dirigentes y un grupo de socios e hinchas independientes, emitieron hoy un comunicado expresando "el inmenso dolor por el fallecimiento de nuestro amigo "Lolo" Regueiro", al tiempo que manifestaron "el rechazo al accionar policial y al pedido de justicia que expresa toda la comunidad gimnasista, como así toda la sociedad" para que se aclare lo sucedido.



En el comunicado indicaron que el club, sus socios e hinchas fueron "las víctimas" del accionar policial "que nos mató a un integrante de nuestra familia".



Por último, indicaron: "Queremos seguir jugando en el Bosque y con nuestra gente. Es parte de ese reconocimiento de víctima de una represión infundada y brutal a la que fuimos sometidos".