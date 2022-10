El desgarrador testimonio de una docente agredida por piqueteros que se volvió viral

Una docente de Resistencia, Chaco, fue víctima de un brutal ataque por parte de un grupo de piqueteros que se manifestaba en el centro de la capital provincial.

La docente contó el mal momento que vivió y el video se viralizó en redes sociales. Según relató, cuando se dirigía al colegio de su hijo para recogerlo porque las autoridades le habían notificado que el niño estaba descompuesto, se topó con la concentración e intentó negociar con los organizadores para que la dejaran pasar. Sin embargo, no logró convencerlos y los manifestantes comenzaron a arrojarle piedrazos contra su automóvil.

"Hago este video porque la verdad es que estoy muy dolida. Me llaman del colegio de mi hijo para que vaya buscarlo porque estaba descompuesto. Salgo de mi trabajo y pido permiso para ir a buscarlo. Avenida San Martín y 9 de Julio estaba cortado con piquete, pero en Yrigoyen no había ningún policía así que yo paso", comenzó su relato entre lágrimas la maestra.

La mujer contó que quiso dialogar con los manifestantes para explicarles que necesitaba pasar por una razón extrema. Luego intentó dar la vuelta para no tener que hacer marcha atrás, pero tampoco se lo permitieron. "Doy la vuelta como para volverme por Italia hacia la Municipalidad y ahí me empezaron a decir de todo. Me rompieron el auto, me tiraron ladrillos”, completó su relato.

"Es triste lo que pasa en este país, estoy cansada. Cansada de que vos laburás, soy docente, capaz que gano menos que ellos, y tener que pasar por esta situación... A lo mejor es una boludez para otro, pero cuando todos los días tenés que pasar por esto y que cada vez ves que laburás más, y ganás menos y te alcanza menos, te querés ir a la mierda", se lamentó la docente en el video que se volvió viral.