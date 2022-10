Se fue de Venezuela siendo marino mercante y ahora busca triunfar en las redes sociales

En Instagram y en tantas otras redes sociales existen cientos de miles de ofertas diferentes para consumir simplemente viendo un video y dando “like” o comentando. Entre todos ellos aparece un personaje bastante peculiar: un venezolano que se enamoró de Buenos Aires y elige contar la historia de la ciudad.

Morgan Mirabal es un marino mercante que tuvo la posibilidad de irse de Venezuela durante la profunda crisis que azotó a su país. Primero residió un tiempo en Estados Unidos, pero luego llegó a nuestro país y quedó cautivado.

“Empecé a hacer videos en 2013, en la plataforma Vine, y cuando ésta pierde lugar, me pasé a Instagram, abrí un canal de YouTube y al tiempo dejé de hacerlo”, contó Morgan a MDZ.

Mirabal llegó a Buenos Aires en 2018, donde reside cuando no está embarcado, pero que además eligió como lugar para instalarse y dedicarse a las redes: “Acá me encanta y, una de las razones, es que los venezolanos somos muy bien recibidos en Argentina. Otra razón es que, si no fuera por lo económico, Buenos Aires le compite a cualquier metrópoli del mundo”, explicó el marino que ahora vive en Palermo junto a su novia.

“De la ciudad me encanta su arquitectura y que haya tantos parques”, dijo asombrado Morgan, que suele ir al Jardín Botánico, la obra del gran Carlos Thays, un personaje recurrente de sus videos. “Además me gusta que Buenos Aires esté hecha para caminarla. En otro lugares siempre conviene usar el transporte público pero acá está todo diseñado para caminar y recorrer la ciudad”.

La difícil decisión de emigrar

Morgan Mirabal, como tantos otros venezolanos, se vio obligado a emigrar por la difícil situación que transitaba su país. “Yo me había recién graduado de marino mercante y estuve seis meses sin conseguir trabajo”, comentó Morgan. Vale aclarar que en un país con la crisis gigantesca que tiene encima Argentina, conseguir trabajo con el título de marino es dentro de todo sencillo, para poner en marco la profunda crisis que pasaba Venezuela.

“Había muchas protestas y la economía… para dar una idea, el sueldo mínimo era equivalente a un dólar al mes”, profundizó Morgan sobre la crisis Venezolana. “Mi mamá es mi único familiar directo que se ha quedado en Venezuela”, agregó. “Hoy no pienso en volver a Venezuela. Hasta para pasear, un pasaje para allá es muy caro y, pagar tanto para ver como está todo en Venezuela, prefiero pagarlo para que mi mamá venga”, subrayó.

El boom de Instagram

Hasta no hace mucho, Morgan era muy activo en la red social pero no tenía mucho mas de cinco mil seguidores. Todo cambió cuando se le ocurrió hacer un video sobre dichos populares argentinos.

“Empezó a tener tracción enseguida, los volví a ver al par de días y vi que había subido mucho la interacción y los seguidores”, explicó. Fue entonces que decidió subir otro video pero, esta vez, del “El chalecito de 9 de Julio”. Y ahí empezó la revolución que hoy lo lleva a tener mas de 125 mil seguidores.

Morgan no es el único que se interesa por la historia en Instagram. Allí se pueden encontrar desde la cuenta del Archivo General de la Nación, hasta las de fotógrafos e historiadores que cuentan historias de Buenos Aires y todo el país.