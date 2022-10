Cómo opera la banda de hackers "The Bloods" en la Argentina

Hace unos días recibí un mensaje por WhatsApp de Gastón, "Dosis" o "Szef", el hacker que me contactó tras la nota publicada por el hackeo a los clientes de un banco de La Plata, preguntándome si estaba interesado en hacer otra nota sobre el mundo hacker.

- Sí, me interesa, contesté.

- Hoy cayeron algunos amigos. Se zarparon dejaron muchas huellas. Se hizo el vivo y detuvieron a banda de gente, dijo, haciendo referencia a los operativos de hace una semana por la venta de datos a través de Telegram.

Periodista: Me gustaría hablar de The Bloods, ¿dónde operan? ¿ qué objetivos tienen?, ¿cómo escapan de la policía?, ¿cómo se llevan con otros hackers?

Hacker: The Bloods nace en 2019 por la curiosidad de aprender cosas. Objetivos: todos tienen los suyos, pero la mayoría lo que busca es la plata. Usamos emulador con vpn, luego utilizamos Brave dentro de ese emulador, para estar seguros y poder utilizar cvu/cbu, cardear y todo eso para evitar a la DDI. Son todos mansos wachines que roban numeritos, los que sabemos estamos todos bien. Grupos "hackers" no se le puede llamar como tales, pero sí, hay grupos parecidos a eso.

P.: ¿Dónde operan?

H.: Estamos en Argentina, Uruguay, España y Chile. Con otros hackers nos llevamos bien. Después hay algunos grupos de "nenes" que roban numeritos y se creen superiores, pero siempre se los educa y se los deja en su respectivo molde. ¿Qué más quiere saber?

P.: ¿Para quiénes trabajan?

H.: Depende del servicio. Me contactó una vez una secta, me pagaron 800 mil pesos por un trabajo que lo dejé porque me aburrió.

P.: ¿Qué querían?

H.: Callar a un famoso anti sectas, eliminar pruebas y cosas de algunos políticos. Hasta ahí nomás.

P.: ¿Por qué obligaron a que los saluden en redes sociales raperos, reggaetoneros y por qué les pidió perdón Dr. Igo, el co-creador de la Coscu Army (comunidad hispanohablante de jugadores de esports y streamers de Argentina)?

H.: En su mayoría lo hicimos por visibilidad y negocios. Pero también porque nos insultaron y hablaron boludeces de nosotros como el socio de Cosqu, a quien obligamos a pedir perdón en un streaming.

Sobre el final del diálogo, se jacta de haberle robado horas antes a un reconocido millonario brasileño. “Quise negociar para protegerlo porque estaba re expuesto. Se burló de mi porque pensaba que era una broma. Pero su actitud cambió cuando le pasé los datos de sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y todo lo relacionado con su vida. Pero ya era tarde para arrepentirse, le saque 500 mil dólares para devolverle todas sus contraseñas", relató.

Y, antes de despedirse, me aconsejó: “Ojo, no suba ni mire los estados de WhatsApp porque queda todo registrado”.