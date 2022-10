Biodescodificación: el controversial método que desafía a la medicina tradicional

No es noticia que nadie le gusta sufrir, o al menos no de manera consciente. La posibilidad de reparar antiguos traumas que interfieren en nuestra vida, es un objetivo buscar un remedio para ellos y uno de ellos puede hallarse por fuera de la medicina tradicional. Siempre y cuando estos remedios busquen complementarse y no reemplazar a la medicina tradicional.

La Biodescodificación nació en la década de los ochenta gracias al médico alemán Ryke Geerd Hamer y tomó por nombre "Nueva Medicina Germánica". Los principios de esta se basan en que las emociones y los conflictos de este tipo son la causante de traumas que terminan generando enfermedades. La misma dice que cuando hay una enfermedad física es por producto de un conflicto emocional sin resolver.

Sobre las bases teóricas de Hamer, pero con mayor amplitud de mirada en cuanto a la metodología de trabajao, la terapeuta y escritora Violeta Vázquez creó la escuela BioRizoma. Allí se trabaja bajo un método que “conecta la biodescodificación con otras disciplinas como la psicogenealogía, la PNL, las constelaciones familiares, la Gestalt, el chamanismo, la bioenergética y la psicomagia”, según la profesional.

En mayor detalle, Vázquez explicó que su metodología "no se parece a otras escuelas de biodescodificación ni trabaja bajo el mismo enfoque. Aprender el lenguaje del síntoma propone hablar un nuevo idioma. Desde BioRizoma, el abordaje se lleva a cabo con portales de información puntuales (la historia biográfica, el árbol genealógico, las fotos de la infancia, el análisis de los nombres, etc.) y está desarrollado por un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, la educación y las artes. No pretende resetear a nadie ni se realiza en una sola sesión porque tiene en cuenta al consultante en su totalidad, como un sujeto activo que habilita un proceso de transformación a través del vínculo con el facilitador. Dentro de este enfoque se puede trabajar todo síntoma, entendiendo como síntoma cada conflicto o dinámica vincular que te incomode o te duela”.

Entrevistada por Noticias Argentinas, la terapeuta profundizó en que "el cuerpo entiende que te estas ahogando o que te mordió una serpiente, pero en la forma de vida actual, la gran mayoría de los eventos traumáticos son más bien simbólicos: Quizás la pérdida de un trabajo, de una pareja o de un embarazo te desencadene un trauma simbólico y tu cuerpo reacciona como si de verdad te estuvieras ahogando o teniendo que defender de un león".

Desde BioRizoma explican que esos conflictos generan distintas reacciones en el cuerpo:

Conflictos de piel están vinculados con conflictos de separación, contacto, comunicación y territorio;

Conflictos en el proceso digestivo está asociado a no poder procesar o digerir lo que nos pasa

Conflictos en el sistema reproductivo tienen que ver con nuestro deseo y capacidad de maternar o paternar tanto hijos como proyectos.

¿Qué enfermedades pueden tratarse?

Algunos ejemplos de enfermedades que suelen ser abordadas son las adicciones, las afecciones cutáneas, las pulmonares, la artritis, el cáncer, cansancio diurno, cardiopatías, ciática, colesterol, depresión o ansiedad, dolor en la garganta, insomnio, hiperglucemia y migrañas. En cada caso, una aspecto distinto de la vida emocional para tratar.

Estos casos, más allá del trabajo con biodescodificación, no se deben abandonar nunca la terapia ortodoxa y sus líneas científicas de la ciencia clásica. Estas "nuevas medicinas", solo buscan acompañar y dar otro respaldo al trabajo clínico y así buscar mejores resultados.