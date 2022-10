Siempre están a la moda, estos son los signos que destacan por su elegancia

Gracias al horóscopo conocemos características de las personas y esta sin duda es una que todos quieren tener: la elegancia. El sentido de la moda no es universal, y solo basta ver a quienes no pueden combinar ni una camisa con un pantalón para saber que algunas personas directamente no entienden nada de glamour. Pero por suerte están quienes tienen un ojo clínico para la ropa, y siempre saben cuál es la mejor combinación posible. Estos son los tres signos del zodíaco que se destacan por su elegancia.

Libra

Son sin dudas quienes más saben sobre moda y estilo dentro de todo el horóscopo. Como además son generosos, es común que se transformen en los consejeros de quienes no saben vestirse. Siempre sabrán qué elegir para cada ocasión en particular, sin exagerar ni ostentar sin sentido.

Virgo

Los nacidos bajo este signo son esas personas que caracterizamos como finas. Tienen un dominio superlativo de la sutileza, por lo que pueden tomar las prendas más sencillas y transformarlas en un conjunto extremadamente elegante, sin parecer o exagerado o desubicado. Piensan mucho en la ropa que utilizan, nada es un accidente.

Cáncer

Lo que tienen los del signo del cangrejo es un sentido de la ubicación y la observación muy superior al de los demás, por lo que siempre sabrán cuál es el accesorio justo para destacarse sin desentonar o sin parecer que están obsesionados con lo que se ponen. Tienen mucha creatividad, por lo que pueden brillar con muy poco.