La millonaria cifra que destina el Gobierno al alquiler de escuelas por falta de edificios

Días atrás el gobernador Rodolfo Suarez dio detalles sobre los alcances de los proyectos de Ley de Presupuesto, Impositiva y Avalúo para el ejercicio fiscal 2023. Entre los gastos proyectados para el próximo año se observa una inversión de 290 millones de pesos en alquiler de inmuebles destinados a edificios escolares, 100 millones más que la inversión realizada en el 2022.

La planificación de los espacios escolares en ocasiones se ve atravesada por situaciones que no siempre son las adecuadas para las partes involucradas. A partir del faltante de edificios, el Gobierno de Mendoza se ve obligado a recurrir a propiedades que no fueron construidas con el fin de albergar estudiantes, de esa manera, hay jardines y escuelas que funcionan en casas cuyos vecinos no se muestran conformes con el hecho de tener un movimiento frecuente de personas en la puerta de sus domicilios.

"La casa donde funciona nuestro jardín es amplia, tenemos 2 salas y un patio que posee las dimensiones necesarias para la recreación de los niños. Cuando los niños salen al patio intentamos que no griten demasiado para evitar problemas. Las quejas que tenemos por parte de los vecinos se relacionan a la hora de entrada y salida de los chicos ya que los padres estacionan en los puentes bloqueando las entradas a las viviendas", expresó una maestra jardinera que trabaja en uno de los jardines nucleados cuyo edificio original no posee espacio para contener las salas de 4 años.

Gastos en alquileres

La Dirección General de Escuelas (DGE) posee un total de 1.351 escuelas de las cuales, 70 funcionan en edificios alquilados que actualmente suponen una inversión de 190 millones de pesos. En esa cifra se incluyen 16 edificios que se encuentran ubicados en la zona este, General Alvear, San Rafael y Valle de Uco donde funcionan algunas delegaciones de la repartición escolar.

"Para el año próximo, el presupuesto tiene proyectada una inversión de 290 millones de pesos para el alquiler de 86 propiedades, de las cuales 70 corresponden a escuelas y 16 a oficinas", explicó Gabriel Sciola, subsecretario de Administración de la Dirección General de Escuelas.

Desde la cartera educativa explicaron que se ven obligados a alquilar propiedades debido a la falta de stock de terrenos disponibles para la construcción de escuelas en el Gran Mendoza. "Necesitamos dar respuesta a las comunidades educativas de esa zona y tenemos un gran inconveniente para conseguir terrenos a la venta en la zona céntrica de la provincia", agregó Sciola.

Los valores que destinan mensualmente para el alquiler de los edificios varía según la zona y características específicas del establecimiento, en promedio, el alquiler mensual ronda entre los $70 mil y $200 mil. "Los precios de los alquileres son acordados con los propietarios a través del Honorable Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública que nos ayuda a regular el valor de los mismos", manifestó el funcionario de la DGE.