Quejas, descontrol y mugre: el lado B de la Feria de las Colectividades de Guaymallén

Desde el sábado pasado se festeja la Feria de las Colectividades 2022 en el Boulevard Dorrego, Guaymallén. Cientos de personas asistieron a este evento cultural que ofrece una numerosa variedad de comidas de otros países. Sin embargo, esta fiesta no es muy bien recibida por los vecinos de la zona.

Con el pasar de los años este evento ha comenzado a molestar a las personas que viven en Dorrego. Una lectora de MDZ dijo estar "harta" de esta fiesta que genera muchos "perjuicios" e incomodidad a los habitantes de la zona.

Durante el evento, solo pueden transitar peatones por el boulevard por lo que la mayoría de los visitantes que llegan en auto al evento deben estacionarlo en las calles lindantes y en reiteradas ocasiones, ante la falta de espacio, estacionen en puentes y veredas.

Autos estacionados en las veredas y puentes de las casas, aunque no esté permitido

Además, comentó que tener esta feria durante tres días les genera incomodidad a las personas que residen en Dorrego.

La Feria de las Colectividades no solo ofrece numerosos platos de otros países sino también demostraciones culturales con bailes y música, lo que genera fuertes ruidos a altas horas de la noche, algo que molesta a los vecinos de Dorrego. "A las 7, cuando empieza el movimiento de gente, me encierro en mi casa, cierro las ventanas y pongo música para no escuchar el ruido de afuera", comentó una mujer.

Un residente de la zona explicó que si bien la municipalidad realiza tareas de limpieza, siempre queda mucha "mugre". Otro problema que molesta a los vecinos de Dorrego es que las calles y veredas no dan abasto por lo que las personas pisan los jardines.

Durante esta fiesta se pueden tomar bebidas de todos los países y cuando es el momento de orinar, "algunos lo hacen en las puertas de las casas", explicó un joven de la zona.