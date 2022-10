En primera persona: las confesiones de un hacker bancario

Tras la nota del hackeo a los clientes de un banco de La Plata, el autor de la nota recibió un mensaje de WhatsApp, de un numero desconocido, diciendo: “Hola. ¿Podemos hablar un par de cosas? Soy un hacker, vi lo que subiste”. De inmediato comenzó a enviar las capturas de pantalla del artículo sobre el robo a clientes del Banco Galicia.

“Si querés te puedo decir muchas cosas más que no sabes que sucedieron. Métodos para protegerse, etc. Si te molesta o algo, podes bloquear, no pasa nada, si querés saber más avisas”, siguió el desconocido.

A esta altura, mi curiosidad periodística pudo más que el miedo de pensar que podía caer en una trampa y ser víctima de un hackeo o una estafa. ¿Cómo consiguió mi celular?, pensé de manera casi retórica y el temor por mi familia y por mi seguridad personal le ganaron a la curiosidad periodística. Pero decido seguir adelante.

- "Sí, me interesa", le contesté.

- Por dónde querés empezar. Decime algo y yo te digo, tené en cuenta que tengo banda de gente preguntando, así que tardó capaz un poco en responder y pasar las pruebas con respecto a la pregunta que hagas.

- Empecemos por el principio. ¿Cómo te llamas? ¿Sos de Argentina? (no me cerraba el prefijo del número desde donde me había contactado).

- Me apodo Dosis o Szef. Mi nombre es Gastón. Ponele que soy de Argentina. Soy el hacker famoso por hackear a diferentes figuras públicas de Argentina y América entre los que están raperos, y hasta le hice pedir perdón en un streaming al cocreador de la Coscuarmy por insultar a The Bloods; el grupo de hackers creado por mi.

Como prueba me mandó una serie de videos del hackeo al streamer del amigo de Coscu y saludos de varios de los raperos hackeados, para que vea que la cosa iba en serio. Pero eso es material para otra nota.

https://www.instagram.com/aka_dosis

La conversación siguió en términos de periodista a entrevistado:

- Gastón, ¿el ataque al Banco Galicia fue masivo, es decir lo hicieron en todo el país o en algunas sucursales al azar?

- El ‘ataque’ fue por parte de algún random. Pero ese tiempo de ataques son comunes desde hace mucho tiempo. Lo que hacen es montar una página, sacan los datos de la cuenta, mail, número, etc.. Si esas cuentas tienen dinero o la posibilidad de acceder a un crédito personal, lo roban. Después pueden proceder de más de 10 maneras, pero te digo las más comunes.

1- Roban el número y el mail, para apoderarse de dicha cuenta y luego vaciarla. La pasan a un reba o prex que son las más comunes que tienen los que se dedican a esto para luego transferir a un Binance.

2- Esto sucede más con las tarjetas Naranja. Se hace un CBU en reba o cuenta DNI a nombre del de la Tarjeta Naranja, editando DNI, haciendo un deepface. Para luego robar el número, el mail de la tarjeta, se clona el chip. Posteriormente se pide un préstamo y así de fácil. Si querés podés buscar y efectivamente vas a encontrar que hay gente que perdió todo porque de la nada, habían pedido un préstamo que nunca pidieron.

“Dosis” o “Szef ”remarcó que estos ataques son constantes. “No creas que eso fue algo nuevo, siempre se han visto. Solo que no le dan la importancia o la relevancia que se le debería de dar. Los ataques pueden ser individual, en dúo o grupo”, dijo.

En cuanto a por qué lo hacen, la respuesta fue tajante: “Literalmente por todo, puede ser por aburrimiento, por dinero, por todo. Argentina es muy inseguro”.

- ¿Y en tu caso por qué lo hacés?

- ¿La verdad? Por plata, a veces por fama y otras por diversión.

- ¿Por qué estás hablando conmigo? ¿Por fama o por diversión?

- Para alertar a la gente, porque los sistemas en Argentina no suelen servir para nada, son muy inseguros. Una mierda. No le contesten a nadie hasta estar seguros que la persona que les habla es quien dice ser. Pueden entrar por Google, buscar la empresa o lo que sea y ver qué onda, revisar que el número sea el mismo, llamar, etc. Usar número Claro y asegurarlo, si usan Tuenti, lo mismo. Asegúrense en WhatsApp de usar V2P con mail para evitar que, si le roban el número, pase una semana para que pueda ingresar al WhatsApp dándole tiempo hasta que recupere.

Sobre cómo transfieren la plata de los ahorristas para que no sea rastreada la transferencia, afirmó: “Creando CBU a nombre de la cuenta que van robar , luego roban la cuenta y se transfieren. Para después pasarla a Binance sin dejar rastros. Usualmente el que roba las cuentas, las vende por Telegram al que sabe crear CBU”.

También se refirió a los que trabajan en seguridad informática en los bancos: “Son una m... y encima son los que suelen vender la información”, cerró.