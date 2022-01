Obras como Winnie Pooh y la primera novela de Hemingway ya son de dominio público: dónde descargarlas

Todas las obras creadas en 1926 pasaron a ser de dominio público el pasado 1° de enero. Algunos ejemplos son el primer libro de Winnie the Pooh, de A.A. Milne; la novela clásica The Sun Also Rises, de Ernest Hemingway; películas mudas como Battling Butler (protagonizada y dirigida por Buster Keaton) o The Son of the Sheik (con la actuación de Rudolph Valentino). Es que los 95 años que duran los derechos de autor según la ley en los Estados Unidos han concluido el último 31 de diciembre.

Obras cinematográficas, así como de arte, música y literatura forman parte de esta lista cuyos títulos se pueden encontrar sin pagar ni de obtener ningún permiso para utilizarlas.

A. A. Milne, el creador de Winnie the Pooh, junto a su hijo

Esto implica que, además, todas las grabaciones de sonido anteriores a 1926 también forman parte de las obras que son desde ahora de dominio público. Según informaron de la Universidad de Duke de los Estados Unidos, serían alrededor de 400.000 grabaciones. Entre ellas se pueden encontrar piezas musicales de Ethel Waters, Enrico Caruso y Mamie Smith.

El 1° de enero es el Día del Dominio público y este año se celebró a lo grande, en tanto que las primeras novelas de Ernest Hemingway y William Faulkner, así como la tierna historia de Bambi, de Felix Stalen, forman parte de este grupo de obras. También hay colecciones de poesía, como The Weary Blues, de Langston Hughes, o Enough Rope, de Dorothy Parker; y películas como The Temptress, protagonizada por Greta Garbo o For Heaven's Sake, con la actuación estelar de Harold Lloyd.

The Temptress, protagonizada por Greta Garbo, es de dominio público

No obstante, desde la Universidad de Duke aclaran que hay muchas obras que ya se han perdido o se están desintegrando literalmente debido a su antigüedad. Esto se da especialmente en películas y grabaciones de sonido antiguas.

Algunos sitios donde descargar las nuevas obras de dominio público

Biblioteca Digital Hispánica: cuenta con más de 222.000 títulos digitalizados. Este portal de la Biblioteca Nacional de España tiene material para ver online o descargar.

Dominio Público: en este sitio hay enlaces a instituciones y organizaciones que ofrecen obras de dominio público.

Hathi Trust: de los 54.865 libros recientemente añadidos (por haber sido publicados en 1926 en Estados Unidos), 2.667 están disponibles en español.

Internet Archive: tiene más de 700 títulos en español. Tiene una Open Library se pueden encontrar más de 55.000 obras publicadas en 1926 en múltiples idiomas.

LibriVox: las obras de dominio público que conforman esta biblioteca digital son audiolibros con la voz de voluntarios de todo el mundo. Son de descarga gratuita.

Project Gutenberg: tiene más de 60.000 ebooks digitalizados, con sus distintos formatos para descargar (como ePub o mobi, el que utiliza Kindle).