Provincia por provincia: qué requisitos piden en los principales destinos turísticos

Los requisitos para pasar unas vacaciones de verano seguras en los destinos turísticos del país varían en cada provincia, con algunas que solicitan un pase sanitario o certificado de turismo, protocolos y esquemas de vacunación, y siempre apelando a la responsabilidad individual.



En todos los destinos coinciden en la buena temporada que se avecina, pero la llegada de la tercera ola de coronavirus -merced a la expansión de las variantes delta y ómicron- pusieron en alerta al sector, como expresó el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de General Pueyrredón, Miguel Ángel Donsini.



"Estamos ante una buena temporada pero esperemos que el aumento de casos que se viene registrando en los últimos días no traiga consigo restricciones", indicó.



También agregó: "Por eso abogamos a que la población en general tome conciencia individual y colectiva para que todos podamos disfrutar de un buen verano".





Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo de Pinamar, Alfredo Baldini, coincidió en resaltar que el aumento de casos "no genere algún tipo de restricciones que pueda opacar lo que hace prever que estamos ante una temporada maravillosa".



En esa misma línea, dijo que "es muy importante que la gente tenga el esquema completo de vacunación y que, a pesar de ello, siga utilizando el barbijo y respete el distanciamiento".



En el distrito de Pinamar no regirá el pase sanitario, pero se continúan con todas las medidas precautorias -uso de barbijo, alcohol en gel y ventilación cruzada- en balnearios, hoteles y gastronomía.



En Córdoba, para ingresar a la provincia se exige el 'certificado verano' , gestionado con 48 horas de anticipación.



Por su parte, en Mendoza no se pide PCR ni calendario de vacunas, ni hay restricciones horarias de circulación.



En el mismo sentido se alinea la provincia de San Luis donde no habrá requisitos para el ingreso de turistas, confirmó el secretario de Turismo provincial, Luis, Luis Macagno, y pidió "la solidaridad de todos" los que ingresen y a empresarios y trabajadores del turismo a que "alienten la vacunación".





Para ingresar a Entre Rios no se necesita test de covid-19 negativo, ni seguro sanitario ni carnet de vacunación, pero sí gestionar el "Certificado Turismo", aunque para ingresar a boliches, recitales y eventos masivos se requiere el Pase sanitario.



A partir del 1 de enero Corrientes adhiere al pase sanitario en forma digital a través de la aplicación Cuidar, o bien en formato físico con la constancia de la aplicación de dos vacunas contra el coronavirus desde los 13 años de edad.



Por su parte, Vilma Díaz, secretaria de Turismo de Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero: sostuvo que hasta el momento sólo se pide el Pase Sanitario en los hoteles y demás hospedajes.

En cuanto a Chubut, el ministro de Turismo provincial, Leonardo Gaffet, anunció que no se pondrán requisitos para ingresar "porque cada área de servicio turístico tiene su propio protocolo", y en cuanto al llamado "Pase Sanitario" aclaró que "se aplicará sólo en los eventos masivos, pero no para los ingresos a la provincia con fines turísticos".



El Pase Sanitario en Neuquén regirá a partir del primero de enero "en las mismas condiciones que el orden nacional", señalaron las autoridades turísticas.





En Tierra del Fuego por el momento no se establecieron restricciones sanitarias relacionadas con el coronavirus, ni requisitos para el ingreso de visitantes argentinos, aunque la provincia aplica las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional para el caso de turistas extranjeros, que incluyen contar con el esquema de vacunación completo, prueba de PCR negativa y seguro Covid.



Además, las autoridades efectuaron recomendaciones para el cumplimiento de los diferentes protocolos aplicados a la actividad y confirmaron que desde el 1 de enero entrará en vigencia el llamado "Pase sanitario", que obliga a presentar certificado de vacunación para el ingreso a eventos de concurrencia masiva.