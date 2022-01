Pagan 25 mil dólares por estar 30 días sin usar internet

Kahlúa, una compañía que elabora licor de café, lanzó un desafío en los Estados Unidos: que una pareja pase 30 noches consecutivas desconectada de Internet y, por ende, de cualquier red social. El reto de gran dificultad para estos tiempos de hiperconexión ofrece a la pareja ganadora un premio de U$25.000.

El desafío implica no utilizar las redes durante 12 horas por un mes completo y lleva el nombre de Stir Up You Routine (Agitá tu rutina). El objetivo, según la mara, es que las parejas se reconecten con la vida que existe más allá de los aparatos tecnológicos.

“Este año nuevo estamos desafiando a una pareja afortunada a pasar 30 noches sin internet, con la ayuda de un kit de Kahlúa lleno de actividades, para tener la oportunidad de ganar a lo grande”, dice la promoción en la cuenta de Instagram de la compañía.

El desafío consiste en pasar 30 noches sin conectarse a ningún dispositivo

Las parejas que quieran participar de este reto deberán abandonar el uso de las redes todos los días, de 18.30 a 6.30 de la mañana, comenzando el 16 de enero y finalizando el 15 de febrero. Recibirán una caja para guardar sus dispositivos durante la noche y, pasado el mes de respetar la consigna, deberán someterse a la prueba de un polígrafo (máquina de la verdad) para saber, a través de una serie de preguntas, si realmente lograron pasar 30 noches sin caer en la tentación de conectarse a algún dispositivo.

Para participar de esta prueba, las parejas deben ser mayores de 21 años, tener residencia en los Estados Unidos y enviar a la compañía un video en el que deberán contar, entre otras cosas, cómo se conocieron y por qué quieren realizar el desafío. En caso de ser seleccionadas, recibirán un Kahlúa Kit, repleto de actividades para realizar durante las 30 noches, como consejos para optimizar los tragos de la marca hasta desafíos de cocina o lineamientos de Feng Shui.

La mitad de los habitantes de Estados Unidos usa el celular, en total, 9 años de su vida

Según un estudio, casi la mitad de los habitantes de los Estados Unidos, en promedio, usa el celular entre cinco y seis horas al día. Por lo tanto, a lo largo de su vida, dedican 76.500 horas a visualizar o participar en algún evento relacionado con las redes sociales. Esa cantidad de horas equivale a un total de 9 años, es decir, casi una década con los ojos puestos en alguna pantalla.

A raíz de esto la compañía promueve que las parejas puedan desconectarse de la tecnología para volver a conectarse de otra manera entre sí. Y hasta ofrece una recompensa de U$25.000, que bien vale el intento.