¡Basta de culpa! La propiedad privada es sagrada. Y punto

Argentina dejará de ser un páramo pobrista en eterna decadencia cuando se consoliden dos cambios culturales que, por suerte, empezaron hace unos años.

El primero es un respeto irrestricto por el imperio de la ley y las instituciones. Gobernar con transparencia, honestidad y respetando la división de poderes. Vamos bien en ese frente. Ya van tres elecciones seguidas en las que más del 40% del electorado vota en favor de ese cambio.

Pero con eso no alcanza. Necesitamos también una devoción total por la libertad individual y la iniciativa y propiedad privada. No hay reducción de pobreza sin generación de riqueza. Y no hay generación de riqueza sin inversión, riesgo e innovación de los privados. Y gran parte de la sociedad argentina aún no comprende eso.

O peor aún, lo comprenden pero no lo defienden con vehemencia.

Vamos con algunos ejemplos y reflexiones concretas. La mafia sindical lleva a cabo el bloqueo ilegítimo e ilegal de una planta PyME en el conurbano . Reclaman vaya uno a saber que. Lo que sí sabemos es que pretenden que "la patronal", cuyos bolsillos como todos sabemos son infinitos, siga compartiendo sus ganancias que como todos sabemos son infinitas.

Frente a atropellos como este el empresariado suele salir a esgrimir tímidos argumentos como: "Pero yo doy trabajo. No merezco esto"; "Ayudo a X cantidad de familias"; "En realidad no tengo tantas ganancias, mis costos son X", etc.

Entonces cabe preguntarse ¿Y si no diese mucho trabajo? ¿Y si emplease a muy poca gente? ¿Y si los márgenes de ganancias fuesen inmensos? ¿Entonces estaría justificada la extorsión?

Basta de sentir culpa por ganar dinero. Basta. Vos tenés derecho a invertir y ganar dinero porque tenés derecho a invertir y ganar dinero. Y punto.

Si además sos muy innovador y lográs que tus ganancias sean aún mayores, bien por vos. No le debés ninguna explicación a nadie. Basta de intentar ganar la simpatía de resentidos improductivos. Basta.

Y hablando de resentidos improductivos, siguiente ejemplo. Un rejunte de parásitos impulsa desde el Estado un impuesto a la herencia. No alcanza con haber empobrecido a los individuos con la ridiculez del impuesto a los Bienes Personales. No. Además hay que gravarles la herencia.

Frente a esto la reacción de quienes nuevamente van a ser esquilmados es esgrimir argumentos tímidos y patéticos como: "Pero yo me rompí el lomo trabajando" o "Quiero dejarles más oportunidades a mis hijos". Ridículo.

¿Qué pasa si lo que tenés lo conseguiste con poco esfuerzo? ¿Qué pasa si solo querés malcriar a tus hijos? ¿Entonces es lícito que te lo confisquen? ¿Quién decide lo que es "romperse el lomo"?

En el momento en el que aceptás que le debés explicaciones a alguien es el momento en el que perdiste. Y habilitás a que vengan por todo. Impuesto a los Bienes Personales, a la riqueza, a la herencia, al trabajo.

Metete en la cabeza y en el corazón que tus cosas son tuyas. Tu propiedad privada es sagrada. Tus ganancias son sagradas. No le debes explicaciones a nadie.

Y a cualquier limitado resentido e improductivo que no lo entienda se lo combate hasta las últimas consecuencias.

Basta de aceptar el discurso sin fundamentos de que la desigualdad es un problema. Basta. La desigualdad no es un problema.

El problema es la pobreza.

Cuando escuchés a alguien dando catedra solemne desde el banquito de la superioridad moral, interrumpilo sin complejos y preguntale: ¿Che, que tiene de malo la desigualdad? Vas a ver que con todos los balbuceos que derrame no vas a poder armar ni una sola respuesta razonable.

Basta también de dejarse correr por argumentos del estilo "en Europa también hay tal o cual impuesto". Ah, ok. ¿Querés copiar eso de Europa? Bueno. Pero antes copiemos también su seguridad jurídica, su libertad económica, sus leyes laborales, su productividad, etc…

El fracasado gradualismo 2015-2019 tiene una parte que es muy fácilmente justificable: el oficialismo tenía minoría en ambas cámaras y su margen de maniobra y transformación era limitado. Quedará para otra columna un análisis más profundo de ese punto. Aunque aprovecho para recordarles que en mi opinión el gobierno del ingeniero Macri fue el mejor del 83 a la fecha (Si por "mejor" entendiste "perfecto" te recomiendo dejar de leer y volver cuando hayas terminado la primaria).

Pero ese fracasado gradualismo también tuvo una causa injustificable que fue justamente no defender con vehemencia discursiva la importancia de la propiedad privada y el derecho a ganar dinero.

Gran parte del oficialismo de aquel entonces, atormentado por una inexplicable culpa e intentando agradar a colectivistas facilistas, no solo no defendieron con convicción la iniciativa privada sino que hasta se jactaron de corromperla. Como por ejemplo cuando festejaron el ilegítimo impuesto a la "renta financiera".

No hay salida posible sin una liberación y des-estigmatización total de quienes producen y se enriquecen. El futuro es prometedor en ese aspecto. Los candidatos que esgrimieron con contundencia la defensa sin complejos de estos sectores tuvieron excelentes desempeños electorales.

Sigamos para adelante. Sin miedo.

Sin culpa.

¡Vamos Argentina!

* Santiago Morgan es padre de familia, ingeniero y profesor de matemática.