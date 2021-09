Sixto Rodriguez, un artista para creer en los milagros

Reto a cualquier guionista o master en coaching a que supere la historia de Sixto Rodriguez, alias Rodriguez, alias Sugar Man.

Si te gustan las historias de superación y la buena música, tenés que ver ya mismo "Searching for Sugar Man", la historia de Sixto y de esta manera entrar en su mágica historia y su mundo de canciones.

Leyenda

Te dejo el link del docu acá mismo, pero te pido que la ansiedad no te gane y primero leas esta nota, aunque haya algo de spoiler.

Este documental fue hecho en el 2013 y ganó todos los premios habidos y por haber. Cuenta la historia de este muchacho de pelo largo y anteojos negros, un mexicano nacido en Detroit que a fines de los años sesenta se puso hacer música influenciada principalmente por Bob Dylan y Leonard Cohen. Un folk de época con un sonido muy lindo y letras muy sinceras y a veces tristes, que hablaban de su generación y de su propia vida.

En una época donde había buena competencia en cantautores, pudo grabar dos discos, "Cold Fact" (1970) y "Coming From Reality" (1971) bajo el nombre de Rodriguez, uno de los apellidos hispanos más comunes. Cuestión que después del segundo disco, viendo que le costaba vender y llenar shows, la compañía discográfica le rescindió el contrato y nuestro Sixto se cansó y decidió dejar la música y ponerse a trabajar como un mortal más, dedicándose a la carpintería.

Lo que él no sabría es que mientras vivía la década de los ochenta como cualquier hijo de vecino, en Sudáfrica sus temas comenzaban a hacerse conocidos, en una época que no había internet y el boca en boca costaba mucho más que el reenvío de WhatsApp de hoy. Todo arrancó con una chica que fue desde Estados Unidos a visitar a su novio a Ciudad del Cabo y llevaba el primer disco de Sixto. A partir de esa copia sus letras acerca del apartheid y de la represión social fueron pegando fuerte en los jóvenes sudafricanos. Canciones como I Wonder, Crucify your mind, Cause o Poor Boy.se transformaron en verdaderos himnos de protesta.

Leyenda

Y no solo en ese país, sino también en Nueva Zelanda y Australia. Otra cosa que no sabía Sixto Rodriguez es que se estaba transformando en un verdadero mito de culto donde se corría el rumor de que se había suicidado luego de un concierto vacío sin público.

Años después de este furor místico, en los años noventa dos fans inquietos y muy creativos, se propusieron encontrar a Rodríguez sintiendo que estaban vivos y después de tres meses de exhaustiva búsqueda, trabajando como detectives, dan con él trabajando en una empresa de demoliciones en Detroit

En 1998 como un Jesús de la música, Rodriguez resucita y lo invitan a Sudáfrica y llena un estadio con gente que se conoce todos sus temas. De repente es un Rolling Stone. Solo ponete en el lugar de Sixto Rodriguez por diez minutos. Después de cuarenta años, te enterás que al menos en un país de este bendito mundo, tenés miles de fans que escuchan tus temas y te pagan para ir a verte tocarlas. De repente estás en la lista Billboard, sacan un documental de tu vida que gana todos los premios, te reconocen en EEUU y vas a programas como invitado de Jay Leno y David Letterman.

Luego de conocer la fama, Sixto decidió seguir trabajando en la carpintería y dando cada tanto algún que otro concierto en EEUU y Europa. Tocaba en un estadio y a la vuelta te hacía una mesa de madera. Un grande y un verdadero ejemplo de fe de que nunca hay que dar las cosas por finalizadas. Leyenda

El responsable de este documental, que misteriosamente se suicidaría después de encontrar el éxito como cineasta, decía de Sixto: "Es lo más extraño o lo mágico de esta historia. Que, con todos los cambios y giros en la trama, su protagonista no cambia. No necesita más que comida. Ha estado viviendo así toda la vida y va a vivir sí".

Cada vez que emprendas un sueño y un proyecto personal pensá en esta historia real e inspirate. Y para terminar te voy recomendar tres canciones imprescindibles, tres videos subtitulados para puedas leer sus letras que pueden servirte tanto de autoayuda en el primer tema (agradecer la vida que tenés), otra que te lleva una década de juventud y rebeldía (no importa en qué año la hayas vivido) y una tercera que es más autobiográfica que la época más terapéutica de Lennon. ¡Hasta la próxima!

Cause. Una de las canciones más tristes que seguramente vas a escuchar en tu vida y que te van a hacer mirar siempre el vaso medio lleno y vivir en gratitud. Un tema que arranca con la siguiente frase no te puede dejar igual que antes: ¨Porque perdí mi trabajo dos semanas antes de la Navidad y hablé con Jesús y el Papa dijo que no era un asunto de ellos¨

I wonder: El hitazo de Sixto. No entiendo cómo no sonó en las radios. Desde el primer segundo de bajo, se te pega la melodía como un jingle hasta el final. Un hit pensado para una generación que la disfrutó diez años más tarde, y en otro país. Buenas frases que siempre comienzan preguntándose (I wonder) acerca de diferentes temas, desde cuantos planes te salieron mal o acerca del soldado que muere o de este odio que nunca terminará.

Sugar Man. El título que da nombre al documental es una gran canción dolorosa donde le escribe a su dealer para que le consiga drogas que le hagan vivir su vida de manera no tan dolorosa (¨Hombre de azúcar, eres la respuesta que hace desaparecer mis preguntas¨, ¨¿Traerías de regresos todos esos colores a mis sueños?¨)

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir"