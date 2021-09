¡Misterio resuelto! Este es el argentinismo del último reto MDZ

Como cada sábado, el último fin de semana compartimos un dibujo original de Andrés Hughes. En el mismo se escondía un típico argentinismo, una de esas expresiones que se entienden perfecto en esta tierra pero que probablemente sea necesario explicar a cualquier otra persona de habla hispana. Si todavía no participaste del reto MDZ tenés una nueva oportunidad.

Esta ilustración de Andrés Hughes esconde un argentinismo. Todavía estás a tiempo de adivinar qué dice.

Sofía fue la primera en adivinar. Antes de que ella acertara hubo otros que erraron al decir, por ejemplo, que "donde manda capitán no manda marinero". Y no, ese no era el argentinismo al que hacía referencia la ilustración de Andrés Hughes. El dibujo de esta semana ilustraba la expresión "ponerse la gorra".

"Ponerse la gorra... la de policía", dice Andrés Hughes y enseguida acota: "Es ponerse serio, cortar el mambo y ser ortiva. Terminar con la diversión y asumir responsabilidad ejerciendo algo de autoridad y adultez, normalmente con buenos fines", aclara.

Algunos señalaron que la expresión era típica en los 90' y cayó en desuso. Otros, señalaron que prefieren usar otras frases: "Hace bastante que no la uso, siento que no he tenido oportunidad. Uso más: '¡Qué vigilante!'", decía una lectora de MDZ que acertó en su respuesta.

Alguien más comentó que la usa con frecuenta. "La dije hace poco para retar a mi marido que reprende a su hijo y se olvida que fue adolescente alguna vez", señalaba coincidiendo con Hughes en que es una expresión que hace referencia a quienes se ponen serios e intentan "poner orden".