La desgarradora confesión del joven que convivió seis meses con su abuela muerta para cobrar la pensión

Agustín es un joven de 24 años que convivió con el cadáver de su abuela durante seis meses para seguir cobrando la pensión. Cuando tomó coraje para contarle a sus familiares el desenlace de María Jevos, de 89 años, lo hizo a través de una desgarradora carta que dejó en la puerta de la habitación de la anciana fallecida y huyó hacia Chascomús.

Los investigadores que finalmente dieron con el cuerpo en descomposición de la anciana sostienen que el joven convivió con el cadáver desde marzo hasta agosto pasado para poder seguir cobrando la pensión que percibía su abuela. El lugar del macabro hallazgo fue en una casa de la calle Larrea al 2900 de la localidad bonaerense de Caseros.

El descubrimiento se suscitó porque los familiares de María no lograban comunicarse con ella ni tampoco con Agustín, el nieto que estaba a cargo de la mujer.

"Recién fui a ver a la abuela y ya se había cambiado. Dice que no vaya nadie hoy porque no terminaba de hacer las cosas. Debe tener miedo al Covid-19", les dijo Agustín en un audio de WhatsApp a los familiares que preguntaron sobre la mujer, cuando la realidad era que María llevaba un buen tiempo sin vida en su habitación.

El encubrimiento de la muerte de la anciana llegó a su fin el viernes pasado, cuando la policía ingresó al domicilio y en la puerta de la habitación de María encontró una carta adentro de un sobre que decía: "No entres. Laura. Llamá 911. Léeme”. El contenido de la carta no era ni más ni menos que la confesión del joven de lo sucedido.

En la carta Agustín se excusa diciendo que sentía "culpa" y "no sabía cómo decirlo". El joven está convencido que la mujer murió a causa del coronavirus e hizo un breve relato de los acontecimientos.

"Un día la encontré media decaída y le dije de ir al médico, pero al ser tan tarde no quería. Ese mismo día a la noche levantó temperatura y me la encontré tirada en el piso (habíamos arreglado para ir temprano al día siguiente). Aparentemente contrajo covid", explica el joven en la brutal confesión que escribió sobre la muerte de su abuela.

"Los primeros meses fueron difíciles y recurrí al alcohol. Esto te lo digo para que sepas que la abuela no vivió en la mugre nunca. Siempre estuvo de punta en blanco y vivió como una reina. Me gustaría contarte bien cómo fue todo pero no puedo. Un beso", ahondó el joven explicando que la suciedad acumulada alrededor de la anciana comenzó luego de fallecida.

Con el hallazgo, la búsqueda del joven comenzó a ser una prioridad para los investigadores pero lo encontraron rápidamente ya que regresó de Chascomús porque estaba sin dinero y fue localizado por la policía. Ahora quedó implicado en un expediente titulado “Averiguación de causales de muerte y abandono de persona”.