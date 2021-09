Mitos y verdades sobre la hipnosis

Sin duda, la hipnosis y otras técnicas de “control mental” que han sido utilizadas para espectáculos de entretenimiento poco han aportado en nuestra compresión de este fenómeno y su potencial. Agreguemos los paradigmas culturales y religiosos con los cuales hemos crecido y que probablemente nos han llevado a concebir la hipnosis como algo peligroso, prohibido, esotérico y misterioso, solo por dar algunos ejemplos.

Podríamos describir la hipnosis como un estado de atención focalizada que nos permite conocer, integrar y sanar. La palabra hipnosis proviene del griego ‘hypnos’, que significa sueños. Dentro de dicho estado de atención focalizada, diferente al sueño y la meditación, nuestra concentración interna es más intensa de lo normal y se caracteriza por la reducción de la conciencia periférica.

¿Por qué es diferente al sueño? En hipnosis no estás dormido, no pierdes la consciencia y, sobre todo, hay una tremenda claridad en la interpretación de los simbolismos del subconsciente. Se diferencia, además, de la meditación, que busca observar, en el sentido de que la hipnosis tiene un objetivo terapéutico que genera una experiencia y una actividad neurobiológica distinta.

Existen muchas formas de definir la hipnosis. A mí me gusta describirla como una capacidad” intrínseca del ser humano que nos permite explorar la memoria, comprender diversos aspectos del subconsciente y reinterpretar creencias, para hacernos más adaptables, flexibles y sanos.

La hipnosis no es un poder que alguien posee sobre tu voluntad, por lo tanto, requiere de un consentimiento y consenso previo. Tampoco tiene riesgos y aunque algunos le temen a no poder salir de lo que describen como un estado de limbo, esto es un mito.

Durante una hipnosis terapéutica consciente, lo peor que puede suceder es que te quedes dormido o no llegues al estado de trance.

La hipnosis es recomendable para personas de todas las edades, desde la infancia hasta la vejez y la única precaución que debemos tomar en cuenta es que si estás en tratamiento siquiátrico y tomando medicación, es mejor consultar a tu profesional de

cabecera antes de utilizar esta técnica para no interferir tu tratamiento.

Dicho de otro modo, para llegar a un estado de trance hipnótico necesitamos primero llegar a un estado de relajación consciente, previo al sueño, seguido de una concentración focalizada. Este estado nos permite una disociación en la percepción y una clara observación de la memoria, emociones y patrones. Es allí donde somos más sensibles a una sugestión terapéutica, a través de la cual podemos llegar a la sanación de aquello que no reconocemos, recordamos y observamos en una consciencia ordinaria.

Como terapeuta, y creadora de la técnica de hipnosis de sanación, a mis pacientes suelo explicarles que, durante la hipnosis, activamos al consciente y subconsciente a la vez, de manera que entre ambos pueda darse una dialéctica, una comunicación y una integración. Nada puede hacerse en contra de su voluntad, ellos siempre están conscientes. Es una práctica 100% segura porque toda hipnosis es auto hipnosis.

* Camila Martínez es terapeuta y creadora de la Fundación Healing Hypnosis.