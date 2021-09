Nomofobia: la fobia que afecta adolescente y dispara las alarmas

Cada vez resulta más difícil lograr un uso equilibrado y racional del celular, esto en muchos casos conlleva al deterioro de las relaciones interpersonales. El celular ha pasado a ser una herramienta indispensable en la vida de las personas, hasta puede llevar a una dependencia extrema del teléfono móvil.

Esta dependencia puede desencadenar en una nomofobia, una abreviatura de la expresión en inglés: no-mobile-phone phobia (fobia a no tener el celular). No estar conectados o simplemente no tener el dispositivo en el bolso o bolsillo puede generar ansiedad en algunas personas, especialmente en los adolescentes. Es importante estar atento al uso que le damos al teléfono móvil y a la cantidad de horas que estamos frente a las pantallas o scrolleando (deslizar la pantalla).

La nomofobia es el miedo irracional a no estar conectado a través del teléfono móvil, según explican los expertos.

Muchos adolescentes pueden experimentar nomofobia.

Hace pocos días salió a la luz el caso de un joven español que tuvo que ser ingresado a un centro de rehabilitación por su adicción al videojuego Fortnite. Sus síntomas eran aislamiento social, rechazo de interacción social y apatía sobre todo lo que pasaba a su alrededor.

Según un estudio español, cerca del 81% de los jóvenes de ese país ya sufren nomofobia. Los usuarios pasan aproximadamente 7 horas al día utilizando Internet, según el último estudio realizado por Hootsuite y We Are Social. Los adolescentes son los que más se ven afectados.

Síntomas de la nomofobia

Prácticamente toda nuestra vida pasa a través de los celulares, especialmente en los adolescentes. Cuando se pierde el contacto con el teléfono móvil es cuando pueden aparecer los síntomas de la nomofobia. Estos son:

Ansiedad y nerviosismo por no poder conectarse a internet a través de su móvil .

. Pensamientos obsesivos e, incluso, taquicardias y dolores de cabeza o estómago.

Resistencia al estrés.

Ataques de pánico.

Sin embargo, estos síntomas salen a la luz una vez se ha producido esa pérdida de contacto con el móvil, pero existen otros reconocibles antes: