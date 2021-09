Vinagre de manzana: con qué comidas combina mejor este condimento

Ya te contamos cuáles son los beneficios que aporta al cuerpo humano y también cuáles son las diferencias respecto al vinagre blanco. En esta oportunidad, compartimos todo lo que hay que saber acerca del uso del vinagre de manzana para las comidas. ¿Cuáles son sus características y con qué alimentos combina mejor? A continuación, los detalles.

Vinagre de manzana y sus funciones gastronómicas

Como su nombre lo indica, el de manzana es un tipo de vinagre que se obtiene a partir de la fermentación de la sidra o del jugo de esta fruta. Esto hace que, a diferencia del blanco, presente un sabor y un aroma únicos, los cuales se destacan especialmente en el uso culinario que se hace del mismo.

Al respecto, hay que decir que el vinagre de manzana funciona como un excelente condimento para una gran cantidad de comidas. Al igual que el tradicional, uno de sus usos más frecuentes suele presentarse con las ensaladas, en cualquiera de sus formas.



Un ejemplo sencillo pero con detalles gourmet es el de la ensalada de espinaca, la cual se hace utilizando hojas crudas en combinación con queso o mozzarella y nueces trituradas.



Algo similar podría decirse de la ensalada de col y zanahoria, una variante tan liviana como deliciosa que incluso es ideal para acompañar otros platos.

Otras comidas en las que se puede aplicar el vinagre de manzana como condimento

Para los amantes de las carnes, el vinagre de manzana es exquisito cuando se lo combina con carnes blancas (conejo, pollo), pescado e incluso con cerdo.



En algunos casos se puede agregar como condimento hacia el final de la preparación y en otros, como parte del proceso de cocción.



El de manzana es un vinagre que también se utiliza en carpaccio de ternera, a la hora de preparar gazpacho e incluso cuando se cocinan distintas salsas, entre ellas la del ketchup casero y la inglesa.



Por otra parte, si bien no es un uso estrictamente de cocina, también hay que mencionar que, como producto de limpieza, es perfecto para lo que es la desinfección de frutas y verduras, en especial las hojas de estas últimas.



En definitiva, se trata de un producto natural que no solo aporta un sabor y un aroma muy propio a las comidas, sino que también ofrece muchos beneficios en lo que es el cuidado del organismo.



¿Qué dices? ¿Eres de usar el vinagre de manzana con las comidas? De no ser así, ¿te gustaría probarlo?