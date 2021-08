El monstruo de la Patagonia que asusta y marcó un viaje

Por Martina Funes tinafunes@gmail.com

Era invierno, llegaban las vacaciones, y estábamos en quinto año del Secundario. Nos sentíamos casi adultos y decidimos que era el momento de hacer un viaje juntos, entre amigos y sin padres. Para el de egresados todavía nos faltaba un año y medio; la tradición indicaba que debíamos viajar a Mar del Plata, en noviembre, casi cuando terminaran las clases, pero en sexto año, y no queríamos esperar tanto tiempo. La oportunidad era ahora y frente a nuestros ojos apareció justo lo que necesitábamos; un paseo que reunía la dosis justa de independencia del mundo adulto y la supervisión que dejaría tranquilos a nuestros padres.

Podíamos ir durante una semana al refugio que la Universidad Nacional de Cuyo tenía – y todavía tiene- en Villa la Angostura, en Neuquén. Se llama Cullumche y es un impresionante predio rodeado de esa vegetación imponente de coníferas, colihues, arrayanes, maitenes, entre otras especies autóctonas. Se ubicaba dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, con acceso a la playa del lago del mismo nombre, y ahí mismo se situaban un albergue y un camping que nos parecieron perfectos. La propuesta incluía alojamiento, viaje de ida y vuelta en micro y excursiones guiadas por profesores de la Universidad.

Primero consideramos la posibilidad de acampar pero..., era la estación más fría del año en la gélida y ventosa Patagonia Argentina. No lo sabíamos todavía, pero esos días tendríamos un promedio de alrededor de 10 grados bajo cero, abundantes lluvias y algo de nieve, especialmente durante las noches. Decidimos viajar más o menos la mitad del curso, éramos cerca de quince. Fue una de las primeras veces en las que viajábamos entre amigos y lo que más queríamos era estar juntos, alejarnos de la rutina, de lo conocido. La emoción y la felicidad lo ocupaban todo, tanto, que casi no nos dimos cuenta que el ómnibus demoró más de veintiseis horas en llegar a destino. Para desesperación de coordinadores y adultos no dormimos ni dos minutos seguidos y nunca paramos de reírnos, hablar o cantar.

No éramos los únicos que decidimos pasar parte de las vacaciones de invierno en ese entorno natural paradisíaco. El refugio universitario tenía una capacidad para más de cincuenta personas y estaba prácticamente lleno. Compartimos esos días con algunas familias y con unos pocos jóvenes estudiantes universitarios.

Los dormis del albergue se distribuían en dos habitaciones de dos cuchetas con un baño para compartir en el medio. Y lo primero que hicimos al bajar del micro fue distribuir cómo dormiríamos -familias y parejas de estudiantes fueron bendecidos con ubicaciones alejadas de los adolescentes revoltosos-. Nos ubicamos para dormir entonces de a ocho. Cuatro pares de amigas mujeres que debíamos bañarnos, maquillarnos, y prepararnos para salir todas a la vez en un mismo baño: un caos. Una estampida de ñus en los prados africanos hubiese dejado más ordenados y limpios esos dormitorios que nosotras.

Los profesores eran considerados y divertidos; conocían muy bien el lugar, tenían toda la información necesaria sobre la fauna y la flora y habían preparado una completísima variedad de actividades, excursiones y divertimentos que pusieron a nuestra disposición. Además demostraron tener la flexibilidad suficiente para acompañar al grupo de adolescentes en sus ocurrencias, juegos y pedidos durante esos días.

El refugio universitario en Villa La Angostura.

La organización funcionaba como el mecanismo de un rolex. Nos levantábamos temprano, pero no con un despertador, sino con la voz de una de las profes con su guitarra. Cada una de las comidas que nos servían los encargados del lugar podía competir con cualquier restaurant distinguido con estrellas Michelín: desayunos, almuerzos y cenas estaban elaborados con ingredientes caseros de altísima calidad. Cada uno de los platos ofrecidos hicieron delirar al batallón y resistieron ese apetito voraz adolescente.

Disfrutamos de excursiones y paseos extraordinarios en un entorno que impacta e invita a grabar en la memoria paisajes asombrosos. También fuimos a Bariloche, a conocer los lugares históricos más importantes y una fábrica de chocolates. Caminamos cerca de treinta kilómetros para llegar a la península de Quetrihué, donde se ubica el famoso Bosque de Arrayanes; conocimos el río Correntoso -entre otras muchísimas maravillas naturales de esa zona- y recorrimos varias veces de ida y de vuelta, al derecho y al revés, el centro de Villa la Angostura.

Una tarde que llovía tan finito que no sabíamos si el agua caía del cielo o si las gotas simplemente flotaban en el aire, salimos en el micro a descubrir los jardines de la residencia oficial del Gobierno de Neuquén, un pequeño castillo de estilo francés denominado “El Messidor”, que se sitúa en Villa la Angostura. Los profes nos explicaban las características arquitectónicas e históricas del edificio con vista a las costas del Lago Nahuel Huapi y de sus inolvidables jardines, cuando nos sorprendieron con la noticia de que el ex presidente Raúl Alfonsín, -que acababa de entregar el gobierno a Carlos Menem, en 1989-, descansaba precisamente en ese lugar. Nuestros coordinadores consultaron si lo podíamos ver y él salió al jardín a saludarnos. Se acercó a nosotros sin custodia, estrechó algunas manos, y nos agradeció la visita con una voz extremadamente cansada, que no había perdido su calidez, pero sí su firmeza.

Entre las actividades “in doors” a las que nos forzaron la glacial temperatura y la lluvia, nos enfrentamos en duelos a muerte en el truco; en un memorable torneo que dos de mis amigas ganaron a todo el albergue -parece que con algo de ayuda externa-. Competimos encarnizadamente al ping pong, al metegol y jugamos a todos los juegos de tablero que existían en el refugio. Esas actividades estaban siempre acompañadas por la música de habilidosos guitarristas y el pop y rock nacional e internacional de fines de los ochenta.

Hubo una noche, sólo una, en la que no llovió. Los profes entonces nos dejaron hacer una pequeña fogata controlada en la playita del predio, a la orilla del imponente Nahuel Huapi, ese lago inabarcable, de más de quinientos kilómetros cuadrados de superficie, de aguas heladas y profundamente azules. Ese poderoso atractivo que ejerce el fuego nos invitó a compartir historias y resultó imposible no mencionar al más famoso habitante de esa extensión de agua majestuosa: Nahuelito. La leyenda de "Nahuelito" se sigue alimentando.

Sabíamos por referencia de los pobladores locales que esta criatura milenaria habitaba en ese Lago de origen glaciar, ese mismo que veíamos ondular a la luz de la luna esa noche. En esa travesía de trekking hasta la península de Quetrihué, en la que caminamos cerca de treinta kilómetros sorteando troncos de árboles caídos, nos advirtieron sobre la costumbre de Nahuelito de salir del Lago en la oscuridad. Lo describieron como un monstruo prehistórico, carnívoro, con una contextura física similar a la de una vaca y un larguísimo cuello de más de dos metros. Después de esa conversación nos fuimos a dormir mirando hacia atrás por sobre el hombro. Nos parecía sentir ruidos extraños cada treinta segundos. Conciliar el sueño no fue una tarea fácil ni apacible, pero finalmente lo logramos.

Compartía la habitación con tres de mis mejores amigas en el curso. Justo unos segundos después de escuchar la clásica canción con la que nos despertaban: “Cuando me levanto temprano a la mañana...”, sentimos unas exclamaciones de angustia. Venían de la habitación contigua. Saltamos de las cuchetas y atravesamos corriendo, y chocándonos entre nosotras, la puerta que nos separaba del cuarto con el que compartíamos el baño. Del otro lado el panorama era para preocuparse. Una de nuestras amigas tenía su camisón chorreado de manchas de un rojo oscuro, amarronado, al igual que algunos sectores de su cara; alrededor de la boca, mejillas y también sus manos. Sangre, pensamos. Inmediatamente salimos a buscar indicios de que la puerta había sido forzada, huellas que revelaran la presencia de extraños, ¿o de algún monstruo?

En milésimas de segundos analizamos diversas posibilidades; una más pesimista que la anterior. Ella, sin embargo, estaba bien, un poco dormida, pero no parecía estar desangrándose. Con algo más de luz de una linterna, y mirando más de cerca las chorreaduras, descubrimos que nuestra amiga, supuestamente herida, en realidad se había dormido en compañía de cientos de gramos de chocolate en rama, que compró en la excursión de la tarde anterior. Ese chocolate estaba elaborado para resistir las heladas temperaturas invernales pero no para soportar el calor entre las frazadas del albergue.