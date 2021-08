Se les nota demasiado: estos son los signos más vergonzosos del zodíaco

La astrología nos comprueba, una vez más, la razón de algunos rasgos de personalidad de las personas que se encuentran en nuestro entorno. Todos los signos del zodiaco tienen sus características específicas; algunas son positivas, otras no tanto. Estas pueden influenciar la forma en la que pensamos, actuamos y sentimos.

Según la astrología hay tres signos que se destacan por ser muy vergonzosos. Estas personas se caracterizan darle mucha importancia a lo que opinan los demás.

Cáncer: los nacidos bajo este signo del zodiaco de agua se suelen avergonzar con muchísima más facilidad que los demás es su radar emocional. Ese radar con el que buscan pistas sobre lo que está sucediendo a su alrededor. Los cáncer están constantemente intentando saber todo lo que pasa a sus 360° y en muchas ocasiones cuando son pillados infraganti en su misión de espías se avergüenzan con muchísima más facilidad. Con los del signo del cangrejo, las emociones negativas están a la vuelta de la esquina. La vergüenza, la ira y la ansiedad pueden hacer que se sientan altamente sensibles.

Virgo: Los virgo son de esas personas que aman hacer todo a la perfección. Quieren ser el/la mejor en todo y no pararán de luchar hasta lograrlo. Por eso cuando los virginianos fallan y no consiguen sus objetivos pueden llegar a sentirse extremadamente avergonzados. Si ellos pudieran bajar sus expectativas, quizás estarían más preparados para el fracaso, la humillación y la vergüenza, sea la situación que sea. Virgo tiende a tomarse las cosas muy en serio, especialmente todo aquello que le haga parecer o sentirse estúpidos. No son personas que se toman las bromas como lo que son, ellos lo llevarán todo al extremo. Pero no los culpes, su obsesión porque sea todo perfecto a veces no le permite tener sentido del humor.

Capricornio: son de esas personas a las que le gusta hacer ver que están totalmente capacitadas, que son disciplinadas y pacientes. Los nacidos bajo el signo de la cabra a veces necesitan relajarse de verdad. Siempre están nerviosos porque no conciben la idea de que puedan hacer algo vergonzoso. Pero capricornio tiene que aprender que a veces el hacer algo extremadamente embarazoso es necesario para así aprender de los errores. Lo capricornianos se toman la vida demasiado en serio y hay a veces que necesitan que le recuerden lo ridículo, divertido e idiota que pueden llegar a ser. De esa manera verán que es mejor sonreír y seguir adelante que hundirse en un agujero cuando se siente avergonzados. No le culpes, son personas a la que le encanta el control y el no tenerlo hace que se sienta avergonzados.