Salud mental: la gimnasta Simone Biles se retira de cuatro finales olímpicas y abre un debate necesario en el deporte

“Físicamente me siento bien. Estaré lista cuando sea la hora, no estoy preocupada por ello. Mentalmente, por otro lado, me preocupa”. Es la gimnasta estadounidense Simone Biles la que pronuncia estas palabras en su recientemente estrenado documental Simone vs. Herself. Un video que data de septiembre del año pasado pero que bien podría haber sido grabado hace unos pocos días. El problema no es el físico, es el factor mental. Débil, blanda, egoísta, falta de compañerismo. Así describieron algunos usuarios en las redes sociales a Biles tras su decisión de retirarse de varias finales de gimnasia de acuerdo con la agencia española de noticias Aceprensa.

Por la salud, no por la fama

Hay quienes creen que, para tener el derecho de ser atleta olímpico hay que ser irrompible. Invencible. Sobrehumano. Pero lo que los espectadores no ven es que, cuando la presión se vuelve insoportable, cuando se sabe que no se vive solo por y para el espectáculo, las prioridades al tomar decisiones cambian. Por el equipo, no por los espectadores. Por la salud, no por la fama.

Antes de acusar a una joven de 24 años de ser egoísta y débil por cuidar su salud mental cabría considerar que la inestabilidad emocional puede salir muy cara en un deporte en el que se desafían constantemente las leyes de la gravedad. Ya se vio en la primera prueba de salto, cuando Biles logró salvar el ejercicio y evitar que acabase en tragedia. Igualmente, siguen vivos en la memoria los accidentes de gimnastas, como el de Elena Mukhina, que la dejó cuadripléjica y finalmente falleció.

Resulta llamativo que los mayores defensores de la decisión de Biles sean precisamente otros deportistas de élite, compañeros de equipo y de profesión. Son ellos los que saben qué supone tener que renunciar a todo por el oro y son ellos los que están en una posición que les permite afirmar si Biles es una “blanda” y “débil”, como algunos la tildan, o si ha mostrado fortaleza al hacer algo que pocos se han atrevido con tanta exposición mediática.

“La salud mental es salud”

La defienden porque muchos otros han pasado por ese mismo túnel, por una presión desmedida, por una fama abrumadora y por una autoexigencia sin límites. Michael Phelps, Pau Gasol y Naomi Osaka son ejemplos de atletas profesionales que han comentado públicamente sus batallas con la salud mental. En el caso de Michael Phelps, fueron sus tendencias suicidas y un consiguiente ingreso en una clínica de desintoxicación lo que le hizo despertar a la necesidad de tratar su depresión y ansiedad.

La necesidad de ejemplos a seguir, de cualidades ajenas que admirar y el deseo de trascender pueden provocar que se sitúe en un pedestal a los deportistas. Pero el precio que se les exige por ese pedestal es alto: dejar de ser humanos, abrazar la perfección, desplegar las cualidades que los admiradores desearían tener y cumplir el deseo épico del héroe triunfador. Hay un pequeño factor que limita esta exigencia: son humanos. Y les gustaría seguir siéndolo. Por ejemplo, teniendo familias.

Patrocinadores más pequeños

El escándalo que provocaron en 2019 los artículos de las velocistas estadounidenses Allyson Felix y Phoebe Wright, criticando las políticas contractuales e internas de Nike con respecto al embarazo de las atletas pusieron la atención, una vez más, sobre un fenómeno que se supondría de lo más natural: atletas que quieren formar familias sin tener que rescindir sus contratos. Pero eso es precisamente lo que su patrocinador les exigía. O no quedarse embarazadas, o pausar el contrato hasta que pudiesen volver a la pista de atletismo. Es decir, dejar a las futuras madres sin protección, sin seguridad social y sin sueldo.

Tal fue la indignación generalizada por estas condiciones que Nike cambió sus cláusulas en los contratos para ofrecer más protección a la maternidad y apoyar a las atletas que quisiesen tener hijos.

Pero fenómenos como éste, de marcas que se niegan a apoyar a las atletas embarazadas o que lo hacen movidas por presiones externas, han provocado que deportistas de élite como Allyson Felix o Simone Biles cambien de patrocinadores (ambas estaban previamente patrocinadas por Nike) en favor de marcas que atienden más a sus necesidades humanas –no principalmente a los objetivos económicos– y las ven como lo que son: seres humanos.

“Sentí que tenía más valor como persona, y eso era algo que no había experimentado antes”, dijo Felix en un artículo reciente en el New York Times. Para Simone Biles, con su nuevo patrocinador, Athleta, “no se trataba solo de mis logros, sino de lo que representaba y de cómo me iban a ayudar a usar mi voz y también a ser una voz para mujeres y niños”.

El oro que se lleva Biles

Parece ser que la opinión pública sigue estando parcialmente dividida con respecto a que los deportistas prioricen estas necesidades y su lado más humano. Decisiones que obligan al espectador a abandonar la imagen idílica que alberga, la de que los atletas de élite sean semidioses. El paso que ha dado Biles en estos Juegos Olímpicos, de mostrarse vulnerable e “imperfecta”, ha sido una extraordinaria puesta en escena de este necesario cambio de percepción.

Cuando ya lo has conquistado todo, cuando has llegado a la cima deportiva, ¿qué más te queda por ganar? La aparentemente imposible carrera por la salud mental y el mostrarse humano. Y parece ser que este oro se lo ha llevado Simone Biles.