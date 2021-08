Se creen los mejores, éstos son los signos del zodiaco que se destacan por su egocentrismo

La astrología nos demuestra, una vez más, la razón de algunos rasgos de personalidad de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Todos los signos del zodiaco tienen sus características específicas; algunas son positivas, otras no tanto. Estas pueden influenciar la forma en la que pensamos, actuamos y sentimos.

Según la astrología hay tres signos que se destacan por su egocentrismo. Estas personas lo único que desean es que los demás los vean como ellos se ven a sí mismos, por lo que se esfuerzan en mantener una imagen que muchas veces es artificial, pero que disfrutan mucho.

Leo: no hay ninguna duda que los regidos por el Sol son los más egocéntricos de todo el zodiaco. Pero en buena parte no es su culpa. Son tan carismáticos que todos quieren hacerles favores para caerles bien, y en el largo plazo comienzan a creer que son tan interesantes y valiosos como los demás dicen. Claro que muchas veces ese no es el caso.

Escorpio: los escorpio pueden tener problemas por su gran ego. Es sabido que son un signo que puede enojarse con gran facilidad y con mucha intensidad. Lo que no es tan conocido es que muchas veces se enojan sin tener la razón, pero son tan vanidosos que les cuesta mucho darse cuenta de eso, y terminan rompiendo relaciones sólo para demostrar que nadie les puede ganar.

Acuario: el egocentrismo de los nacidos bajo este signo de aire se demuestra en que nunca piensan en los demás a la hora de tomar algunas decisiones de los más importantes. Si tienen que dejar todo para ir a luchar por alguno de sus ideales, no les importará a quién dejan atrás, ya que piensan que tienen un objetivo mucho más importante.