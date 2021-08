A pesar del viento Zonda, hay clases con normalidad en Mendoza

Durante las primeras horas de la noche del miércoles el viento Zonda bajó con fuerza al llano, generando algunos inconvenientes habituales producto de la sequedad y la tierra, sumado a fuertes ráfagas que despertaron a más de un mendocino. La gran duda era que iba a pasar con las clases, ya que en caso de mantenerse el viento se hubieran suspendido. Sin embargo, desde la DGE confirmaron que se desarrollarán con normalidad, al menos en el turno mañana.

El fenómeno meteorológico no se mantuvo durante toda la noche, sino que tuvo un momento de fuerza pasada la medianoche pero luego fue cediendo. En las primeras horas de la mañana no se detectaron ráfagas de viento, con lo cual las actividades no se verán afectadas.

Por ese motivo, por lo menos en el turno mañana, la Dirección General de Escuelas comunicó que las clases se dictarán con normalidad y todos los niños que tienen clases presenciales deben asistir a los establecimientos educativos.

En el caso de que durante la mañana se vuelva a sentir viento Zonda, la DGE comunicará si se toma alguna determinación para el turno tarde. El pronóstico indica que el Zonda puede volver a bajar en distintos puntos de la provincia.