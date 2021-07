El truco para encontrar un iPhone robado o perdido

La marca Apple avanza a paso firme en cuanto a herramientas que permitan una mayor seguridad personal de los dispositivos. En la última versión del sistema operativo denominado iOS 15 que estará lista a fines de septiembre se incluye la posibilidad de que si alguien pierde o le roban su iPhone, podrá conocer la ubicación aunque esté apagado o sin batería.

Las funciones del nuevo sistema operativo de Apple solo estarán disponibles en las versiones de teléfonos lanzados después de 2018. En cuanto a la localización, la función Encuentra Mi iPhone (Find My iPhone) que debutó en 2019 con un sistema que usa Bluetooth y los mil millones de dispositivos de Apple en uso, permitirá hallar el dispositivo extraviado o desconectado, como ya sucede con los nuevos AirPods.

Según la descripción en el sitio oficial de la marca, el nuevo sistema operativo podrá “ubicar tus dispositivos usando la red Find my aún si fueron apagados" lo que ayudará a ubicar un dispositivo faltante que tiene poca batería o que puede haber sido apagado por un ladrón. El secreto de su eficacia está en que el iPhone con iOS 15 no se apagará nunca por completo. En su lugar, el dispositivo permanecerá en un estado de bajo consumo de energía siempre y cuando uno no deshabilite esa opción.

Para enviar la señal de alarma el dispositivo robado o perdido funcionará de una forma similar a un AirTag, los cuales emiten una señal de manera silenciosa para que otros dispositivos iPhone puedan ubicarlo.

El dispositivo tendrá una función de rastreo incluso si se encuentra apagado o sin batería.

Ante el robo o extravío del dispositivo, los propietarios pueden acceder de forma remota y borrar toda la información y documentación guardada así como también los números de tarjetas de crédito, débito o formas de prepago en Apple Pay y configurar un número de teléfono alternativo para notificar a quien lo encuentre.

Quienes roban un celular lo primero que hacen es apagarlo y retirar la tarjeta SIM para evitar el rastreo del mismo. En el caso de la nueva función disponible para iPhone, el software puede rastrear el dispositivo incluso si se encuentra apagado o sin batería identificando el modelo incluso si se aplicó una restauración de fábrica. Los propietarios pueden bloquear el dispositivo si ingresan al sistema la contraseña de seguridad.

Otro beneficio de la actualización del sistema operativo es la app de videollamadas de Apple que vendrá con sonido depurado para que se oiga mejor la voz y se puedan aislar ruidos.

La app de mensajes estrena "Shared for you", una función que permite compartir contenido más fácilmente con los contactos y viceversa y se podrá interactuar directamente con quién lo ha enviado.