Si quieres crecer en Instagram no te pierdas esta última novedad

La pandemia de coronavirus le dio más impulso a la aplicación china TikTok, la más elegida por las nuevas generaciones. Debido a su popularidad y el incremento de sus usuarios, Instagram se ve ante la necesidad de revisar sus funciones y optimizar algunos detalles de su plataforma.



TikTok puso en auge los videos cortos, que YouTube integró con los "shorts", Twitter con los "fleets" e Instagram con los "reels". Sin embargo, con esto no alcanza y cada una de las redes sociales se encuentra analizando estrategias para brindarle al usuario una mejor experiencia.

Instagram se centrará más en los videos que en las imágenes para compartir. Fuente: Tooltyp.

Los cambios que se vienen en Instagram

En el caso de Instagram, propiedad de Facebook, ya advierten que es urgente implementar cambios y que se centrarán más en los videos que en las imágenes para competir con la popularidad de TikTok.



Para la red social de Mark Zuckeberg compartir fotos y dar likes ya no es tan importante y quieren que sus usuarios se centren en crear contenido original y entretenido. Por ello, el nuevo algoritmo potenciará los videos cortos y así llegar a más usuarios.



"La gente va a Instagram para entretenerse, hay una dura competencia y hay cosas por hacer. Tenemos que aceptar eso, y eso significa cambio", afirmó su director ejecutivo, Adam Mosseri, en un video en Twitter ante la necesidad de apostar por los videos cortos, ya que la app china demostró que esto conquista principalmente a los jóvenes.



Y agregó: "También vamos a experimentar cómo adoptar el vídeo de manera más amplia: vídeo a pantalla completa, inmersivo, entretenido, para dispositivos móviles. Nos verás hacer una serie de cosas o experimentar con varias cosas en este espacio durante los próximos meses".



También pensaron en la pata comercial de la red social. Uno de los empleados reveló que podrían agregar una forma de monetizar Instagram a través de las "historias exclusivas": historias que estarán disponibles para los suscriptores de una cuenta específica y que no se podrá tomar captura de pantalla.



"Ya no somos una aplicación para compartir fotos o una aplicación para compartir fotos cuadradas'', indicó Mosseri. Aún no se sabe cuando estarán disponibles estos cambios o si ya tienen una prueba piloto, pero lo cierto es que desde Instagram se ven nuevamente ante la necesidad de un cambio para competir en el mercado.

¿Crees que Instagram pueda competir con TikTok en este segmento?