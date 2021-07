Licencia de conducir: será obligatorio realizar un curso de género

La obligatoriedad del curso de género como parte de los contenidos mínimos de educación vial para quienes tramiten la Licencia Nacional de Conducir por primera vez, se implementa desde este miércoles con el objetivo de incorporar la perspectiva y los contenidos de género para concientizar sobre el impacto de las conductas viales.



La implementación está a cargo del Ministerio de Transporte a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se informó oficialmente.



Desde este miércoles la medida es obligatoria para los aspirantes de todo el país a obtener la Licencia Nacional de Conducir por primera vez, orientándose sobre todo en los jóvenes.



Del acto realizado en el Centro Emisor de Licencias ubicado en el Anexo de la Municipalidad de Ezeiza en Tristán Suarez, participaron el ministro de Transporte, Alexis Guerrera; el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano; la directora de Políticas de Géneros y Diversidad del Ministerio de Transporte, Florencia Esperón; y el funcionario de Ezeiza, Gastón Granados, junto a la presidenta del Concejo Deliberante local, Dulce Granados.



En este sentido, el ministro Guerrera afirmó que "el lanzamiento de la capacitación de género para la Licencia de Conducir es una nueva perspectiva, una nueva mirada para la introducción de género y para romper con el concepto y el prejuicio vigente al conducir”.





“Esta perspectiva introduce el respeto a las normas de tránsito, entendiendo que las mujeres generalmente son mucho más respetuosas de las normas de tránsito, y por eso intentamos que más personas tomen esas conductas. Esto va a permitir bajar la violencia en el tránsito, sosteniendo una mirada mucho más protectora por parte del Estado”, indicó Guerrera.



Pablo Martínez Carignano, por su parte, advirtió que "el tránsito es, ante todo, una convivencia, y en esa convivencia las mujeres llevaron las de perder. Estas inequidades debemos empezar a resolverlas, por eso a partir de este momento todos aquellos que quieran obtener una Licencia de Conducir van a recibir estos contenidos con perspectiva de género, porque estamos convencidos que mejores conductores van a generar muchísimas menos vidas perdidas en el tránsito y muchísima menos discriminación contra las mujeres y las diversidades”.



Carignano agregó que “no son contenidos que se evaluarán en un examen, sino que estamos educando. Y está dirigido para aquellos que obtengan su primera Licencia, son los jóvenes los que van a recibir esta capacitación. Estamos planteando el tránsito desde un lugar plural, abarcativo, solidario y respetuoso”.



Esta capacitación obligatoria aspira a que los ciudadanos y las ciudadanas incorporen elementos y herramientas que les permitan reflexionar sobre sus conductas, derribar estereotipos e interrogarse para lograr un espacio vial más seguro y nuevas formas de pensar el tránsito y la convivencia en el espacio público.



Si bien el curso es un paso obligatorio al inicio del trámite de la obtención por primera vez de la Licencia de Conducir, no cuenta con una instancia de evaluación, sino que tiene como objetivo concientizar sobre las maneras de circular y visibilizar las conductas riesgosas que, con raíz en una cuestión de género, tiene serias implicancias en la vida de quienes conducen y en la de los demás.



Entre las temáticas y contenidos a impartir en las capacitaciones se destacan: la cuestión de género, la seguridad vial a la luz de la perspectiva de género, la calle ¿es cosa de varones?, la violencia en el tránsito, estereotipos: La “ley de la calle” vs la ley de tránsito 24.449, el cuidado del otro y la seguridad vial como responsabilidad colectiva.



De esta forma, y a partir de ahora, más de 700 mil ciudadanos que inician anualmente su trámite de licencia original en el Sistema Nacional de Licencia de Conducir, incorporarán elementos y herramientas que les permitirán reflexionar sobre sus conductas.